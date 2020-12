Bienvenido Mr Google

Lo más gracioso es que Google se ha caído 50 minutos. Hemos conocido en la historia imperios que se han caído en menos de 50 minutos, pero no que hayan caído durante 50 minutos, normalmente se caen para siempre. La sensación es una mezcla de fragilidad y fortaleza. Porque más allá de la toxicidad de cualquier adicción, no deja de ser una adicción valiosa si se sabe llevar. Me vas a permitir dos apuntes personales que a lo mejor valen para algo. El primero es que yo este año he conocido la ansiedad, que es algo muy desagradable, y cuando mi médico supo de mis circunstancias lo primero que quiso hacer fue restringir el uso del teléfono móvil. Finalmente pactamos en que me quitase whatsapp porque sin movil me quedaría sin trabajo y eso, me temo, agravaría la ansiedad. Llevo más de tres meses sin él y me estoy perdiendo cosas importantes, pero son cosas importantes, y muchas superfluas, que exigían tener el móvil en las manos conectado a internet. El segundo apunte es que de vez en cuando escribo algún libro, y cuando lo estoy escribiendo lo que hago es apagar el módem. Esto no dice nada bueno de mí ni de mi autocontrol, pero dice mucho del poder inmenso que tiene la red. Yo no escribiría libros ni reportajes ni artículos sin la información que me da internet, pero el mismo internet provoca que los libros, los reportajes y los artículos tarden en escribirse más tiempo del que deberían. 50 minutos en hora punta sin buscar en Google, recibir correos o ver vídeos no me parece tanto un naufragio como un entrenamiento. Que deberíamos hacer más a menudo para no acabar como Mia Farrow, que en el año 2015 felicitó el cumpleaños de una de sus hijas en Twitter colgando una foto que era una captura en la que arriba se veía la busqueda en Google: "foto de la hija negra de Mia Farrow". Porque a veces cuando uno tiene todo a mano en Google, olvida lo que tiene cerca.