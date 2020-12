Quiero dirigirme hoy a los oyentes que van a organizar en sus casas todas estas fiestas de Navidad. Padres, madres, abuelos y abuelas están ahora mismo pensando qué es lo que van a hacer, cuántos van a quedar, dónde van a ir y demás detalles.

Vamos dejar las cosas claras: sois adultos todos. Ya no sois unos chiquillos. Yo entiendo que cuando uno es un niño le cuesta renunciar a las cosas que le apetece hacer. Por mucho que le argumentes a un chiquillo, si le hace ilusión hacer algo que a él le perjudica, no va a entender las cosas.

Pero vosotros, que estáis organizando estas Navidades, ya no sois unos críos. Os apetece la Navidad, os apetece ser muchos, ser los de siempre, estar juntos, abrazaros y besaros. Pero sabéis ahora no se puede hacer, que no es bueno para nadie. Pensáis que bueno, que aunque vosotros os saltéis esa norma, tampoco va a cambiar nada. Aunque tengáis 40 años seguís siendo como esos niños que se niegan a ver que algo que desean les perjudica.

Por eso quiero dirigirme a los más mayores, a los abuelos y abuelas. Sed vosotros los que llevéis la cordura, y si vuestro hijo de 40 o de 50 años os dice: "estemos juntos esta Navidad, que no va a pasar nada", vosotros decid: "No". Y si os dicen: "pero mama o papa" le decís: "ni papa ni papó" y si os dicen: "Pero es Navidad", respondedles: "Ni Navidad, ni Navidod".