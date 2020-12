Rafa Vilasanjuan: "A medida que vayamos viendo los efectos de las vacunas, las dudas irán desapareciendo"

Un hospital de Nueva York ha suministrado esta mañana la primera vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. El país norteamericano sigue la estela, de esta manera, a Reino Unido, que comenzó la semana pasada a vacunar a sus ciudadanos. Mientras tanto, continúa la cascada de potencias occidentales que aprueban sus planes de vacunación masiva que, si todo marcha según lo previsto, a principios de 2021 comenzarán a ejecutarse.

Sin embargo, una vez comprobada la efectividad de las vacunas y organizada su distribución logística, le llega el turno al debate de la equidad. Y surgen las cuestiones éticas sobre cómo distribuir la vacuna de forma paritaria, también en los países del tercer mundo. Rafael Vilasanjuan, periodista, director de análisis de ISGlobal y experto en vacunas, ha aclarado en La Ventana que “se están creando mecanismos para revertir esta situación”, como la plataforma COVAX, creada por la OMS, que persigue el acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID.

En palabras de Vilasanjuan, en COVAX “ahora mismo hay vacunas para el 10% de la población más pobre del planeta”. “La idea es”, continúa, “vacunar al 20% de la población con esas primeras vacunas. Porque, si no, no sólo sería un problema ético, sino también de salud pública. Porque si el virus sigue circulando tendremos que seguir teniendo precauciones”. Si, por ejemplo, en Estados Unidos se vacuna a una gran parte de la población, y en México no, la frontera tendría que permanecer cerrada.

Que las potencias occidentales hayan comprado vacunas para el doble de su población, opina Vilasanjuan, “indica que no hemos evitado el nacionalismo de las vacunas”. Además, “no es que se hayan comprado vacunas, es que se ha adelantado el dinero para esas dosis en el caso de que salgan”. De hecho, se han comprado más vacunas de las que son posibles de producir durante el 2021.

Pero, ¿estaríamos dispuestos a vacunar a menos población para derivar vacunas al tercer mundo? Desde un punto de vista médico, indica Vilasanjuan “tiene sentido, porque el contagio es menos probable”, pero “en el plano político es muy difícil de plantear”. Por otra parte, existe el debate de la doble dosis, ya que podría ser más eficaz empezar por suministrar una dosis a más población, en vez de una doble dosis a una cantidad menor. Según Vilasanjuan, hay que estudiarlo, pero si fuese factible, “sería posible”.

Sin embargo, para ello tendría que estar dispuesta a vacunarse más gente. En la opinión de Vilasanjuan, no supondrá un problema porque “a medida que vayamos viendo los efectos, las dudas irán desapareciendo”. E insiste en diferenciar a los negacionistas de los que tienen dudas, lo que considera totalmente natural. Además, advierte que, entre los que reciban la vacuna, habrá casos de gente que enferme o muera por otras causas. Por ello, recuerda, “es importante que sigamos vigilando".

Sobre la posibilidad de que el premio Nobel de medicina lo reciban los científicos que han hecho posible esta vacuna, Vilasanjuan incide en la dificultad de otorgárselo a una comunidad en concreto, ya que han sido “miles de personas las que han estado detrás del trabajo y el desarrollo para que podamos tener esta vacuna”.