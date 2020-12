Así fue cómo un niño de cuatro años salvó la vida a su madre gracias a WhatsApp

Aunque a algunos padres les pueda parecer mentira, en algunos casos el uso del móvil desde edades tempranas puede derivar en consecuencias positivas. Es el caso de una madre embarazada este fin de semana en Valencia que, tras sufrir una pérdida de conocimiento por un problema vascular, fue rescatada por su hijo de cuatro años. Tras perder el conocimiento, el pequeño hizo gala de un gran dominio de las nuevas tecnologías y se puso en contacto con sus familiares, y fueron estos los que alertaron a los servicios de emergencia.

La mujer, que se encontraba en un estado avanzado de embarazo, perdió el conocimiento y no pudo pedir ayuda por cuenta propia. El niño, al ver que su madre no conseguía comunicarse, decidió empezar a mandar audios a sus familiares, contándoles que su madre se había caído al suelo y que no se podía mover. Jorge Suarez, subdirector de Emergencias de la Comunidad Valenciana, ha confirmado en La Ventana que la madre, después del susto, se encuentra atendida por la Consejería de Sanidad y resalta el hecho de que fuese un niño tan joven el artífice de la alerta.

Agentes de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar a la vivienda y se encontraron con un menor que demandaba ayuda. Tras atenderle, el Servicio de Emergencias contactó con los bomberos municipales y fueron ellos los que se encontraron con la madre, que presentaba ”un pulso muy débil” lo que provocó que se considerase esta intervención de urgencia. Según nos cuenta Jorge, son bastante frecuentes las llamadas de jóvenes a estos servicios, y resalta la importancia de que los más pequeños conozcan este número; “es muy importante que animemos a los niños a memorizar este número porque salva vidas”.

De igual modo, Jorge destaca también la importancia de la labor de los operadores, que son los primeros que entran en contacto con los afectados y que, en muchos casos, tienen que lidiar con situaciones de gran tensión y nerviosismo en las que es su actuación es determinante. Jorge atribuye a su labor un gran mérito, ya que" son sus preguntas las que en un momento dado son básicas para decidir cual es la mejor activación de los protocolos.”

El éxito de este tipo de intervenciones depende enormemente de la velocidad de la llamada al 112 y del tiempo de reacción de los servicios de emergencia. Según afirma Jorge, “una de las ventajas que tiene el servicio del 112 es que trabaja con diferentes agencias de manera simultánea” con lo que se consigue una respuesta muy ágil ante una situación de emergencia.