Más de 1.800 familias se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad en el tercer trimestre del año

En el tercer trimestre los concursos de personas físicas que piden acogerse a la Segunda Oportunidad han aumentado un 63,4 por ciento, o lo que es lo mismo, a más de 1.800 familias. Son datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPDJ). La pandemia ha disparado las cifras y se espera que miles de individuos se sumen en los próximos meses.

¿Para quién está pensada esta ley, quién puede pedirla y cómo tiene que hacerlo?

“La ley española tradicionalmente ha exigido al deudor el pago de todas sus deudas con todos sus bienes pasados y futuros. Eso es una herencia del Código de Napoleón del siglo XIX. Hemos venido creyendo que el que cae en la ruina, debe morir en la ruina”, afirmó el abogado y profesor en la Universidad de Sevilla, Carlos Fidalgo. La Segunda Oportunidad cambia este esquema.

¿Para quién está pensada? Está diseñada para lo que los norteamericanos denominaban como “deudores honestos, pero desafortunados”. Esos deudores que por razones que no pueden controlar, como lo está siendo la pandemia, no puedan pagar sus deudas. Así, esta ley constituye un remedio para rescatar a esos deudores y evitar su condena a la exclusión social. Explicó Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil.

Los efectos económicos de este mecanismo son muy importantes, ya que permiten al deudor exonerar toda o parte de su deuda. Eso sí, requiere de una asesoría y de unos mecanismos de control que eviten situaciones de abuso que podrían poner en riesgo al mercado de crédito. Por eso es un mecanismo complejo de obtener, ya que la ley tiene ventajas para los deudores, pero también se expropia a los acreedores de su derecho de crédito.

¿Por qué en España esta ley se conoce tan poco?

Si nos comparamos con países vecinos, en España solo se acogen unas 10.000 personas al año a esta opción. En Holanda, Francia o Alemania las cifras alcanzan los 100.000 y hasta 150.000 casos, según los datos de ASUFIN.

Con la llegada de la pandemia se espera que “lo peor está por llegar”, manifestaba Patricia Suárez, presidenta de la asociación: “Las entidades financieras y las instituciones europeas prevén que el año que viene, cuando acaben las moratorias hipotecarias o de préstamos, muchas familias no puedan llegar a fin de mes y necesiten acogerse a algún tipo de medida de reestructuración de la deuda.”

La diferencia en el número de casos en España frente a otros países europeos se debe, en opinión de la presidenta de ASUFIN a la escasa educación financiera de la población española en comparación con Holanda, por ejemplo, donde se tiene un mayor conocimiento de la Economía y sus funcionamientos.

“Las personas tienen derecho a volver a empezar y mecanismos como estos deberían ser más agiles y más conocidos para que la gente pudiese aprender la lección y empezar su vida”. Pero para liquidar estas deudas, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Algo que no todos los que acuden a asociaciones como ASUFIN conocen cuando tratan de acogerse a esta ley.

La Ley de Segunda Oportunidad significa empezar de cero. Hay que dar todos los activos en posesión y liquidarlos. Y no es una ley a la que deba acogerse cualquiera con problemas financieros. Por ejemplo, a las personas con muchos micropréstamos o problemas con las tarjetas revolving, desde ASUFIN, les recomiendan acudir a los tribunales, no tratar de acogerse a esta ley.

¿Por qué dicen algunos expertos que sigue siendo muy restrictiva?

"La mayoría de los países establecen deudas que se perdonan y deudas que no se perdonan. Pero no se supedita el perdón de todas las deudas a que pagues las no exonerables”, dijo Cuena. Desde ASUFIN, además, han propuesto modificaciones a esta ley porque consideran que tarda demasiado tiempo en tramitarse, lo que alarga la angustia de las personas que se encuentran en esta difícil situación. Su presidenta añade también que no es “razonable” que el sector público no exonere sus deudas a las personas que se acogen a esta Ley de Segunda Oportunidad: “Esto es mucho más barato que dar subsidios o ayudas a estas familias”.

En España todavía son muchas las deudas no exonerables, es decir, las que no se perdonan. Lo que supone grandes obstáculos para aquellas personas que no tienen nada, como está ocurriendo desde la llegada de la pandemia con muchas familias. Según la catedrática, lo que habría que hacer es poder ofrecer el perdón de las deudas que sí son exonerables de manera inmediata y con independencia de que se hayan pagado o no las no exonerables.

Precisamente, la experta señaló que existe una directiva europea en materia de insolvencia que especifica que no se puede obligar a los deudores a pagar un umbral de deuda mínimo sin tener en cuenta sus circunstancias particulares. En ese sentido, declaró que la ley española es contraria a esa directiva europea y que hace falta una profunda reforma de manera inminente.