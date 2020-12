Fernando Alonso, en El Larguero: "Sueño con conseguir un podio con Sainz la próxima temporada"

Fernando Alonso, piloto de la nueva denominación de Renault, Alpine, para la próxima temporada, habló con Manu Carreño y José Antonio Ponseti en El Larguero para repasar cómo se ha sentido en este pequeño periodo de tiempo fuera de la F1, que no del automovilismo y cómo encara su vuelta a la parrilla.

Objetivo para la próxima temporada

La gran ilusión del mundo del automovilismo español es ver de nuevo a Carlos Sainz y Fernando Alonso, con dos coches competitivos: "Es imaginable y sería un sueño estar en un podio con Carlos Sainz".

Fernando Alonso mañana se subirá al Renault de esta temporada para hacer sus primeros test, y esto es lo que espera de su siguiente coche: "Es un coche más competitivo de lo que me imaginaba, esperemos que siga esta inercia. (...) Será Alpine y no Renault y tengo curiosidad por su diseño, colores, etc", afirma.

"¿Con qué me conformo? No tengo ninguno en cuanto a una posición concreta. Estaría bien subirse al podio. Esta temporada parece que hubo más posibilidades que en otras para el resto de equipos, pero soy consciente de que esos podios llegaron por que catástrofes de Mercedes. (...) Hacer algún podio y saborear el champán de nuevo sería fantástico", comenta sobre su conformidad con los resultados de la temporada que viene.

La nostálgica vuelta al ruedo del R25

Las primeras imágenes de Fernando Alonso sobre un monoplaza son tan nostálgicas como ansiadas por los aficionados al automovilismo, y es que su R25 'ha gritado' como ninguno en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi. Las imágenes de todo el paddock asombrado ante la presencia del piloto español y del coche con el que fue campeón del mundo en 2005 recorrieron las redes sociales.

"Ha sido muy emocionante, con muchos recuerdos, ver que los mecánicos lo cuidan como si fueran su juguete ha sido bonito" afirma Alonso, y su ritmo fue de récord como el mismo recuerda: "En carrera, el R25 ha sido 1 segundo más rápido que muchos coches que la parrilla", un dato impresionante.

Otras de las imágenes más curiosas fue la de Hamilton, piloto más laureado de la historia, quien al oír el rugido del R25 no hizo otra cosa que quedarse boquiabierto, como todos durante este fin de semana. Sobre esta calurosa bienvenida habló Fernando Alonso en El Larguero: "He notado mucho respeto, más quizás que en otros años (...) y sí vi la reacción de Hamilton, todo el mundo reaccionamos igual".

El verdadero reto llega en 2022

Dentro de dos temporadas cambia la reglamentación y por ello se disuelve el orden preestablecido: "La próxima temporada habrá una continuación del dominio de Mercedes, pero en 2022 tenemos las esperanzas puestas. El objetivo está claro 2021 año de preparación, de integración con el equipo donde algún podio sería fantástico, pero en 2022 con el cambio de reglamentación, soñar con ganar y estar arriba otra vez", sentencia un esperanzado Fernando Alonso sobre el futuro cercano de la Fórmula 1.

¿Hasta cuándo en la Fórmula 1?

El piloto asturiano afronta una de sus etapas más emocionantes bajo la conducción de un nuevo monoplaza de F1, sin embargo no se ha olvidado de la Triple Corona: "Las 500 millas de Indianápolis y el Dakar son las dos únicas carreras que me faltan por ganar. Están en punto muerto pero no olvidado, quiero ganarlo en el futuro", afirma.

También comentó con José Antonio Ponseti que habrá segunda temporada de sus serie en Amazon, ya que "llevan tres personas conmigo desde hace un mes", bromeó en uno de los momentos más graciosos.

La ambición del asturiano sigue estando en lo más alto para un piloto que "nunca me he dejado sentir piloto de F1. Era el piloto de la F1 en el Dakar, el piloto de la F1 en Le Mans...". Sea como sea, Fernando Alonso está de vuelta en la parrilla de la Fórmula 1.