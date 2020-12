Margarita del Val: "Las restricciones no van a a acabar con la llegada de vacuna"

La viróloga e inmunóloga española Margarita del Val ha pedido en los micrófonos de la Cadena SER prudencia y mucho cuidado ante la pandemia de COVID porque entramos en el invierno, la etapa más dura para las situaciones respiratorias: "De nosotros depende que controlemos la situación ahora al igual que lo controlamos al final del otoño".

La investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha advertido de que si se levantan las restricciones la situación puede empeorar: "Hay más movilidad de las personas, hay más contacto, y se lanza el mensaje de que la situación es segura, y entonces todos nos relajamos un poco, y eso es un problema".

Margarita del Val insiste en que en Navidad hay que limitar las quedadas presenciales "a los convivientes", para el resto, recomienda quedar a pasear juntos al aire libre y comer cada uno en su casa. Para las comidas en casa, aconseja "no intercambiar platos y comer mejor que cenar para poder ventilar cada 15 minutos": "Cuantas menos personas nos juntemos en navidades mejor, mucho cuidado todos", es el mensaje que la experta deja en Hora 14.

Del Val advierte otra cosa: "No pensemos que las restricciones van a a acabar con la llegada de vacuna, eso solo será cuando esté muy avanzada la vacunación, porque por ahora no sabemos si la vacuna protege de la infección, si protege a los asintomáticos, si protege de la mortalidad, no solo de los síntomas graves..."

Por eso Margarita del Val aconseja ventilación, mascarillas, distancia e higiene hasta que la vacunación avance y estemos ante la inmunidad de grupo.