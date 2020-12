Jaque a la temporalidad en el empleo

"Se trata de una práctica intolerable y vamos a penalizarla" ha señalado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá este lunes en una conferencia en Nueva Economía Forum en relación a la práctica que lleva a despedir a los empleados durante los fines de semana y las vacaciones, de modo que el empresario se ahorra las cotizaciones de esos días.

Y es que, uno de los principales problemas del mercado laboral español es la dualidad entre los trabajadores que tienen un puesto de trabajo fijo y los temporales. Un aspecto característico del caso español es que la caída de la tasa de temporalidad durante la crisis no se debió a una mejora en la calidad de los contratos de trabajo, sino a que fueron los trabajos temporales los que sufrieron en mayor medida la destrucción de empleo, debido a la menor protección relativa de este tipo de contratos.

Alrededor de 4,35 millones de asalariados tienen un contrato temporal en España, lo que implica una tasa de temporalidad del 26,8%. Desde su nivel máximo en 2006 y hasta 2013, coincidiendo con la destrucción de empleo, la tasa de temporalidad descendió un 32% en España. Posteriormente, la recuperación trajo consigo un incremento de la temporalidad y en la actualidad es el país de la UE con mayor tasa de empleados temporales, casi el doble que la media europea que se mantiene en el 14,2%.

Jesús Lahera, Doctor en Derecho y Profesor Titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid considera que "es una cuestión que no es novedosa. Magdalena Valerio aprobó un decreto ley que ya establece en contratos iguales o inferiores a 5 días un recargo del 40% sobre las cuotas de Seguridad Social en contingencias comunes. A ello se suma que la cotización en desempleo, en los contratos temporales, también de breve duración, es mayor que en los contratos indefinidos". "Me imagino que el ministro lo que quiere es intensificar este tipo de recargos que ya existen" apunta Lahera.

La banca vuelve a repartir dividendos

Además, según adelanta Financial Times, el Banco Central Europeo planea aprobar ese pago de dividendos que el sector bancario lleva meses solicitando, tras una suspensión de nueve meses, con una condición: que la banca mantenga unos niveles de capital suficiente para absorber las pérdidas previstas por el coronavirus. La idea del BCE es limitar el pago de dividendos entre el 10% y el 20% de los beneficios de los últimos 2 años. Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG en EMA, señala en Hora 25 de los Negocios que, realmente, el BCE, en primer lugar, adoptó en realidad no una prohibición, sino una recomendación general de no pago de dividendos en el momento más oscuro de la pandemia, en marzo de este año, posteriormente se prorrogó en julio hasta llegar hasta el final de este año, y ahora mismo la situación es que empezamos a ver una luz como consecuencia de las vacunas y de una fuerte recuperación económica para el año próximo. Por lo tanto yo creo que es un buen momento para repensar una medida que no dejaba de ser excepcional".