Marina Pollán: "Es posible que las olas se solapen. Sin terminar la segunda podríamos estar en la tercera"

Hoy en España se ha publicado la cuarta oleada del estudio de seroprevalencia del COVID-19 que refleja la cantidad de población que ha superado la enfermedad y que, en principio, también posee anticuerpos. Según el estudio que ha llevado a cabo el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III, uno de cada diez españoles (un 9,9%) ha superado el coronavirus en España. Lo cierto es que hay importantes diferencias entre regiones, así en Madrid, Soria y Cuenca la población que ha superado el COVID-19 supera el 18%, mientras que en algunos sitios como las Islas Canarias apenas llegan al 5%.

Según ha asegurado en rueda de prensa la directora del Centro Nacional de Epidemiología, el hecho de tener una prevalencia del 18% no quiere decir que se deban suspender aquí las restricciones porque de hecho el primer caso de reinfección en España se ha detectado en la Comunidad de Madrid, una de las más afectadas por la pandemia. En 'Hora 25' hemos hablado con Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología.

Sobre la segunda ola y los contagios

Todavía tenemos que cotejar estos datos con los del laboratorio para precisar bien la prevalencia de esta segunda oleada. De todas formas, ahora mismo con la disponibilidad de test las diferencias entre el número de casos y la cantidad de test que se ha hecho es mucho menor que la anterior ola.

Nos falta manejar datos más precisos teniendo en cuenta los datos del laboratorio. El 60% es un salto cuantitativo muy importante y más teniendo en cuenta que muchas infecciones son asintomáticas. No es realista aspirar al 100%, tendríamos que testar a toda la población.

¿Quién no está bien representado?

El estudio está diseñado para dar estimaciones a nivel provincial. Las personas que no están bien representadas son las que no viven en hogares, esto es, las personas que viven en las residencias. Este es un tema aparte, que no tiene nada que ver con lo que ha sucedido en el resto de la sociedad. Además no tenemos suficientes personas testadas en los municipios.

El tema de la inmunidad es uno de los objetivos más destacados en esta cuarta ola del estudio. Con estos test más precisos que tenemos, somos capaces de detectar anticuerpos porque dan la señal en niveles más bajos. No es exactamente lo mismo que decir que la inmunidad dura o no dura porque hay una inmunidad celular que no va por anticuerpos. También conocemos enfermedades infecciosas que aunque no haya anticuerpos en la corriente sanguínea, sus células sí son capaces de defender ante la enfermedad. Ningún test es absolutamente perfecto.

Los resultados llamativos del estudio

Yo creo que uno de los datos o alguno de los resultados provisionales más llamativos es que se pone el foco en personas que hay que proteger. Ahora emergen otros colectivos en los que no había tanta prevalencia en la primera ola y que ahora hay que proteger más, como mujeres que se dedican a los cuidados o personas migrantes. Otro dato muy interesante es que hemos visto que las personas que conviven con un caso sospechoso o confirmado, la probabilidad de infectarse es diez veces más que la población general.

Sobre la inmunidad de rebaño

En Madrid, el porcentaje de personas que no han pasado la infección sigue siendo superior. Además es un virus que se transmite con mucha facilidad. Desgraciadamente tener un 18% de población inmunizada es insuficiente respecto a las cifras que se barajan para tener inmunidad de rebaño. Estamos lejos de esa cantidad.

No hemos introducido en el cuestionario que utilizamos para no sobrecargar al personal sanitario y administrativo que nos ayuda, los datos de fatiga pandémica. Pero creemos que una de las razones de que no haya habido tanta participación es precisamente la fatiga pandémica. Es posible que la gente que ha participado en esto esté cansada de tanto test.

Sobre una posible tercera ola

Seguramente las olas se solapen. Sin haber terminado la segunda, estaríamos ya en la tercera. Ahora tememos las consecuencias que puedan surgir del aumento de movilidad. Se apela a la responsabilidad individual. Las medidas intentar contener el contacto entre personas. La gente tiene muchas ganas de volver a ver a sus seres queridos.

La lentitud de Europa para aprobar la vacuna

No conozco bien los pasos que sigue la vacuna en Europa. Pero por lo que sé es que es más garantista. Lo que ha hecho la agencia es simplemente adelantar la reunión una semana y que me imagino que se habría fijado con los expertos. Ante las presiones recibidas por Alemania y otros países me imagino que han insistido para hacer la reunión antes. Esto supone un beneficio para todos.