Moisés, superviviente del incendio de Badalona: "En 30 años en España jamás había visto el racismo de ahora"

Moisés nació Marruecos y llegó a España en 1986. Su entrada no fue en patera, tenía estudios y desde el principio comenzó a trabajar con una oferta de empleo en Valdepeñas. Con el tiempo se casó con una española y tuvo dos hijos nacidos ya aquí. Ha vivido en Madrid y en Barcelona. Hace tres años, una serie de reveses personales cambiaron su vida hasta el extremo de acabar viviendo en la nave de Badalona que se incendió la semana pasada provocando la muerte de cuatro de las más de cien personas, la mayoría inmigrantes, que se hacinaban allí en condiciones muy precarias.

'Al principio no pensábamos que iba a pasar nada grave. Alguien empezó a gritar 'humo' y 'humo' pero no veíamos llamas, sólo un humo denso y negro. Otro compañero y yo vaciamos un par de extintores que teníamos pero de repente aquello empezó a prender por las paredes. Como las chabolas de allí son todo de cartón, tela, madera, no pudimos controlarlo', nos ha contado Moisés esta tarde en La Ventana.

El fue la persona que avisó a los servicios de emergencia y quien intentó ayudar a salir a muchos de sus compañeros. 'La gente empezó a gritar y a correr, allí había personas de todas las edades, hombres, mujeres, algunos niños, otros con problemas para moverse', recuerda con angustia.

Seis días después, y tras perder todas sus pertenencias, él se ha trasladado como la mayoría de quienes estaban en la nave siniestrada a otro edificio situado en la misma calle. 'Es una nave que empezaron a ocupar muy poquitas personas hace cosa de dos o tres meses y adónde nos hemos marchado por lo menos la mitad de quienes estábamos donde el incendio. Ahora ya está a rebosar'. Y en unas condiciones de falta de agua e insalubridad muy similares, explica.

Moisés es de los pocos ocupantes de la nave incendiada que sí cuentan con unos ingresos periódicos gracias a su trabajo como transportista para Amazon. Sin embargo, no ha podido alquilar un piso o una habitación. 'Lo he intentado muchas veces, al principio todo va bien pero cuando comprueban que soy marroquí, empiezan a darme largas, a decir que tienen que hacer un estudio de riesgos, etc, etc y no hay manera'. Si esto ocurre con las personas que tenemos trabajo, yo por ejemplo estoy pagando la hipoteca de la casa en la que vive mi familia, imagine las opciones que tienen los inmigrantes irregulares'.

Moisés asegura que nunca ha sentido el clima de rechazo hacia los inmigrantes que percibe ahora. 'Diría que es algo que ha cambiado en los últimos diez años. Yo llevo en España desde los años 80, mis hijos han nacido aquí, la sociedad española siempre ha sido muy acogedora, toda la vida conviviendo aquí con los españoles y jamás, jamás, he visto lo que está pasando en estos últimos años'.