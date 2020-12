Macarena Vidal, corresponsal de El País en China: "Aquí ya hacemos vida normal"

Casi un año después de la aparición del brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan que ha castigado al planeta entero, China ha vuelto la normalidad. Aunque ya casi parezca que hablamos de un tiempo remoto, en estos últimos meses China ha vivido una época de enorme convulsión; un país con más de mil millones de personas era el escenario idóneo para un virus que presentaba una insólita capacidad para contagiarse rápidamente. Ahora que se cumplen unos meses desde los primeros casos, en algunas zonas de China la pandemia les comienza a parecer un sueño lejano.

Macarena Vidal Liy, corresponsal de El País en China, comenta en La Ventana que la vida en China ha vuelto prácticamente a la normalidad. Tanto ella como el resto de corresponsales no volverán a casa por Navidad. Las imágenes de personas paseando por la calle sin mascarillas, que a nosotros nos pueden parecer utópicas, son en China una realidad. Para poder llegar a esto, los chinos han pasado por un largo camino, que no ha sido precisamente un camino de rosas. Este domingo se cumple un año desde la ultima vez que Macarena vio a sus familiares por ultima vez; ha sido un año duro, pero cada vez está mas cerca el final del túnel y advierte que ahora “hay que ser responsables y hacer un ultimo esfuerzo”. El caso de Macarena es uno más de los millones de habitantes de China; las medidas drásticas del país para combatir el virus les hizo cerrar las fronteras rápidamente y aún permanecen cerradas. No ha podido salir del país porque de hacerlo perdería su permiso de residencia.

Señala que “el miedo de lo que pasó en Wuhan es un recuerdo muy vivo “y que ha servido de acicate para que la población haya acatado las medidas impuestas por el Gobierno. Pese a que se han probado diversos modelos para combatir el virus, todos comparten el mismo el denominador común: la contundencia, tanto en el rastreo temprano de los posibles contagiados como en el cumplimiento del estricto confinamiento que se les impuso. Ahora, además, cuentan también con la presencia de las vacunas, aunque comenta que “no es obligatorio vacunarse”. Las vacunas están aprobadas para situaciones de emergencia, aunque hay ya casi un millón de personas que se han vacunado. Macarena comenta que “las personas que se han vacunado son las que han tenido que salir al extranjero o bien personal en profesiones de riesgo”

Las comparaciones son odiosas, pero también son inevitables. Unos comienzan a olvidar lo que era ponerse la mascarilla y otros no conciben salir a la calle sin ella. Macarena hace balance de la pandemia en España con la que se muestra preocupada y lamenta que, después de tantos meses, los nuevos datos sobre el contagio no nos hagan pensar en brotes verdes.