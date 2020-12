El 'padre' del mural de Laporta en Madrid: "Nos han felicitado jugadores, agentes de jugadores, árbitros..."

El jefe de la campaña de marketing que ha acabado con un enorme mural de Joan Laporta a escasos 200 metros del Santiago Bernabéu, Lluís Carrasco, ha hablado con El Larguero este martes en el que Madrid ha despertado mirando al expresidente y precandidato a la presidencia blaugrana.

"La acción parte de un laboratorio de marketing pensando una acción contundente, pero tiene mucho protagonismo Laporta. Él fue el que hablando con nosotros quiso saludar primero a todos los culés de Madrid y luego a todos los demás", ha explicado.

Además, ha añadido: "Me hace gracia que debatan si es una provocación o una campaña contundente. No me parece provocación, de verdad que no. Un toque de humor, de rivalidad bien entendida, de simpatía y de fair play me parece una cosa buena. En Madrid mucha gente nos ha felicitado, es una acción de fútbol (...) Nos han felicitado jugadores, agentes de jugadores, árbitros…".

Por último, ha manifestado: "Creo que el barcelonismo no vive sus mejores momentos, vivmos una época un poco depresiva y efectos como el vivido hoy en Madrid aumenta la fuerza y el orgullo culé".