En riesgo de tercera ola

SI todavía no se han vuelto ustedes locos con lo que se puede o no se puede hacer en Navidad, atentos esta noche a 'Hora 25' porque vamos a tratar de ordenar la información disponible. Y no es fácil. Esta tarde se han reunido todas con el gobierno central y han decidido mantener el plan de Navidad que acordaron hace dos semanas, pero dar libertad a cada comunidad para endurecer lo que crea conveniente: en vez diez personas a comer o cenar pues que sean menos, o que no se pueda viajar... o que el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja sea antes de la una y media.

Esto es lo que hay, cada comunidad decidirá en función de sus datos, el gobierno central no adopta ninguna medida general. Veremos cómo se compone el cuadro con prohibiciones en unas comunidades que no existan en otras, en las fechas del año con mayor movimiento de familiares y allegados por todo el país. Lo que sí sabemos ya, desgraciadamente es que el virus vuelve a crecer hoy en España, ya tenemos la incidencia en todo el país por encima de 200 casos por cada cien mil habitantes. Y todavía no estamos registrando los efectos del puente de la Constitución.

Y algo más en lo que ha habido también unanimidad en esa reunión. Todos, gobierno y comunidades desaconsejan los test de auto diagnóstico de COVID, dicen que puede dar una seguridad falsa porque esas pruebas tienen menor rendimiento que las de laboratorio. La OMS reconoce ya que Europa está en riesgo de una tercera ola.