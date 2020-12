Navidad, vacuna y comunicación científica: tres divulgadores analizan la situación de la pandemia

Casi un año de pandemia. Uno de los principales aprendizajes de esta pandemia de coronavirus es que no hay que descuidar la ciencia y el conocimiento científico. Es lo único que permite que los sistemas sanitarios, los laboratorios y en definitiva la administración y los poderes públicos puedan tomar las decisiones correctas en materia de salud. Ha hecho falta una pandemia con millones de contagiados y decenas de miles de muertos en España para darnos cuenta de que no hay que descuidar en ningún caso la inversión científica y por supuesto dejarse guiar por la opinión de los expertos. Es precisamente con tres expertos con los que hemos querido analizar en 'Hora 25' cuál es la situación actual de la pandemia en nuestro país, qué cabe esperar de la Navidad y a las puertas de la vacunación y también cómo ha sido la comunicación científica durante esta crisis. Lo hacemos con Antonio Martínez Ron, Pampa García Molina y Miguel Pita.

¿Cómo estamos a las puertas de Navidad?

"Estamos como quien viene acercarse a un tren", ha señalado Martínez Ron. "Son medidas impopulares y como no aprendamos la lección de las anteriores ocasiones nos exponemos a una tercera ola", afirma el divulgador científico. Por su parte, Pampa García Molina considera que la incertidumbre nos va a acompañar durante "mucho tiempo". Ahora bien, ¿cómo se comunica la incertidumbre? Miguel Pita asegura que "una pandemia es un fenómeno tan complejo que todo es tan difícil de gestionar que uno tiene que seleccionar con qué herramientas juega".

Comunicación científica e incertidumbre

"El estado de ánimo colectivo y la forma de informar van un poco con la pandemia, pasamos del optimismo al pesimismo en cuestión de segundos", afirma Martínez Ron ante la cuestión de por qué cuesta tanto comunicar la incertidumbre y un escenario tan complicado como el que implica una pandemia. "Nosotros intentamos ser muy didácticos siempre", sentencia.

Miguel Pita afirma que "hemos convertido la ciencia en algo opinable" porque "todo es reflejo de que somos humanos, primero esa necesidad de recibir respuestas y no recibirlas a corto o medio plazo y en ese contexto de inmediatez y necesitar soluciones, también entra la búsqueda de soluciones rápidas". Además, señala que lo que hacemos los humanos son "debates diarios" que pueden llegar a chocar con el método científico.

Pampa García indica que "tenemos que empezar a convencer a la gente de que la ciencia es una construcción humana y que se basa en ensayo y error, no hay consensos totales y ahora la estamos viendo en directo, algo que normalmente no se ve". Además, considera que el tema de la vacunación "va a ser clave" porque hay que hacer entender que las vacunas que van a estar disponibles no van a evitar la transmisión.

Martínez Ron señala que "hay que ser muy prudentes" con las noticias que vendrán cuando las primeras personas de nuestro país se empiecen a vacunar y quizá desarrollen efectos secundarios.

"Hay que preguntarse si seremos capaces de sobrevivir, si aprenderemos algo y si no seremos amnésicos a posibles futuros problemas, si nos habremos preparado para algo", sentencia Miguel Pita.