El mercado de las vacunas del coronavirus

La vacunación acelerada no solo abre una esperanza sanitaria. También abre la puerta a un mercado médico mil millonario cuyas cifras y precios acaba de hacer público Unicef. Ese mercado ha superado ya todas las expectativas que hablaban de 10.000 millones de dólares al año.

10.000 millones era la estimación de Morgan Stanley y Credit Suisse y es muy conservadora porque sólo la Unión Europea tiene previsto gastar 8.400 millones, así que el mercado real puede mover más del triple de esa cifra, casi 30.000 millones de euros.

El tamaño del mercado del COVID es tal, que equivale a la suma de los 10 fármacos más vendidos del planeta juntos. Esa es la gran cifra. El precio de las vacunas también se ha disparado. Se estimó que cada vacuna valdría unos 20 dólares (unos 16,5 euros). Los precios ya están por encima de esa marca:

Cada dosis de Pfizer vendida en la Unión Europea vale 18,34 dólares.

La de Moderna va a costar casi el doble, 34,50 según los datos hechos públicos por Unicef.

Sólo la de Curevac va a quedar por debajo de las expectativas a 11,84 euros.

Eso deja un agujero contable imprevisto en España. Hemos tenido que comprar medicación, EPIs y ahora vacunas. ¿Cómo queda la factura española? El Banco de España ha presentado las últimas cifras y el agujero contable es de más de 6.900 millones de euros. Hemos comprado sólo lo que quedaba disponible y, como consecuencia, la importación de productos médicos en España ha aumentado un 23,5% y nuestro déficit comercial médico un 55%.

Por poner en perspectiva la cifra: un agujero de más de 6.900 millones y lo que gastamos en vacunas es el equivalente a todo el Presupuesto del Ministerio de Defensa para el año 2021.

¿Quién se ha llevado nuestro dinero? Todo lo que ha pagado España lo ha ingresado China que el año pasado presentaba un déficit comercial de 800 millones y que este año tiene un superávit de 36.000 millones de euros, hasta convertirse en el primer proveedor del planeta de dispositivos de protección.

Importaciones sanitarias. / CADENA SER

El mercado deja débil a España porque hay tres grandes compradores de todo y son los países más ricos:

Estados Unidos ha comprado uno de cada cinco medicamentos y casi uno de cada cuatro instrumentos médicos o EPIs.

El segundo gran comprador es Alemania

Y el tercero es China.

España, como todos los demás, queda a expensas de lo que los grandes países ricos no quieran, hasta el punto de que el Banco de España recomiendal “la adopción de políticas comerciales coordinadas que rehúyan estrategias no cooperativas”. En castellano, mejor no meterse con los ricos y grandes, porque el mercado de las medicinas y las vacunas, es un mercado para ricos y para grandes.