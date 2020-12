Kiti Mánver: " No veía la gracia ni el interés a participar en el destape"

Nuestra invitada de esta mañana parece dotada de una serenidad, que no pierde ni en los momentos cumbre de su biografía artística. Asegura ser poco mitómana, aunque ella ya está en la Historia de nuestro cine. Dribló al inevitable destino del destape masivo de finales de los 70 y primeros de los 80, aunque abrigó el principio de la carrera de algunos de los más grandes, como Fernando Trueba, Fernando Colomo o Pedro Almodóvar. Ha hecho mucho teatro, el sitio de su reconciliación con la profesión, pero también está presente en algunas de las series más exitosa de los últimos tiempos, como La casa de papel.

Ahora, Kiti Mánver estrena El Inconveniente, una historia que nace en el teatro y que ella lleva como protagonista a la gran pantalla para hablarnos de la soledad y las personas mayores. "Yo ya venía entrenada en la soledad", cuenta la actriz, quien cree que "es una cosa que los jóvenes ha olisqueado con la pandemia".

Además, Mánver recordaba con alegría la química que había con Juana Acosta durante el rodaje y se deshacía en elogios hacia el director del largometraje, Bernabé Rico.

Por otro lado, también ha recordado sus inicios junto al debut de otros directores como Almodóvar y los motivos por los que no participó en el destape, salvo en una ocasión en una película. "Yo no participaba en el cine del destape porque no me gustaba. Tampoco me gustaba salir en las revistas mostrando mi cuerpo desnudo. No le veía la gracia ni el interés", añadía Kiti a la par que señala que fue la primera en hacer un desnudo en un teatro.

Por último, Kiti Mánver hacía un repaso por el éxito de La Casa de Papel y aseguraba, entre risas, que es consciente del mismo "por su número de seguidores en Instagram".