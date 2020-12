La opinión de Carles Francino

Sabido es que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Por eso no puede extrañarnos que estemos a punto de meter la pata, pero meterla hasta el fondo, con la gestión de la pandemia. Lo hicimos en verano y estamos a punto de repetirlo con la navidad. Ya hace días que va la cosa, ¿eh? Presión, presión, presión… que la economía descarrila; vale, abrimos un poco la mano -o un poco bastante en el caso del verano- y ¡patapum! Y ahora seguimos la misma secuencia.

Desde que alguien acuñó ese nefasto eslogan de “salvar la navidad” nos hemos ido complicando -y arriesgando- cada vez más. Y como las vacunas ya están ahí, pues nada, ¡a tirar millas! Es verdad que el gobierno ha estado rápido en esta ocasión, al menos a la hora de advertir del peligro, actuar ya será otra cosa. Sí que el presidente Sánchez ha dicho esta mañana que estudian endurecer las restricciones si los contagios siguen aumentando, pero, sinceramente: ¿qué nos impide a día de hoy, de verdad, -falta todavía una semana- qué nos impide darle cerrojazo a la Navidad para evitar males mayores? Porque todos los científicos lo advierten. Y media Europa, o al menos varios de los países de referencia como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido... Ya hace días que se están protegiendo con medidas más contundentes, drásticas incluso, para frenar el avance del coronavirus. Y en España aún no tenemos la factura de los días del último puente, pero el panorama ya empeora a marchas forzadas. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir alargando esto cuando lo más lógico sería prohibir los desplazamientos ya? Y que la gente sepa a qué atenerse.

No puede ser una buena idea, no puede serlo de ninguna manera, permitir la movilidad y las reuniones. Parece una apuesta segura para la catástrofe, para empeorar. No lo puedo entender. Esta tarde se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, ¿verdad? Bueno, pues a ver si aprovechan para dejar las cosas claras y nos olvidamos de la competición por ver qué territorio está mejor, quién vacuna antes o quién le arrea más duro al contrario. Incluso pueden felicitarse la Navidad. Y así tendremos contento a Pablo Casado.

Cuando escucho cosas de estas en mitad del lío en el que estamos… Cuando veo el panorama y el espectáculo, me acuerdo mucho de Forges, muchísimo. Y de aquella expresión suya que resumía tantas cosas: “País..."