Nace el primer bebe en España mediante una prótesis de cérvix creada por una impresora 3D

La Navidad es esa época del año en la que las familias se reúnen después de mucho tiempo sin verse. También es la época de los milagros; eventos misteriosos e inexplicables que solo suceden en estas fechas y a los que algunos atribuyen un origen religioso. La doctora Juana Crespo, de la clínica de reproducción asistida 'Equipo Juana Crespo', nos ha traído a La Ventana una de esas historias que bien podría recibir el nombre de milagro.

Es el caso de una de las pacientes que acudió a su clínica de reproducción asistida con la esperanza de que le ayudasen a solucionar un problema que, como ha calificado la doctora, “no tenía solución”. La paciente tuvo cáncer de cérvix, la entrada del útero, y se sometió a dos operaciones con la intención de que se pudiese crear un acceso para que se le pudiesen transferir los embriones necesarios para provocar un embarazo. En estas operaciones se intentó abrir el cuello del útero. Sin embargo, las cirugías no se resolvieron correctamente y la cicatrización del cuello del útero no se curó como debía; el cuello se volvía a cerrar.

Cuando la paciente llega por primera vez a la clínica, la doctora se encuentra con el problema de que las prótesis ordinarias necesarias para este tipo de intervenciones no se fabrican por las grandes multinacionales. Al tratarse de un problema muy concreto, la prótesis requería de un diseño especial que no se podía obtener porque “era un problema raro para el que las multinacionales no tienen diseños”. Sin embargo, el marido de la paciente, un ingeniero con una empresa de impresión en 3D, le dijo a la doctora que el podría conseguirle la prótesis necesaria. La doctora, asombrada, cuenta que “el padre tuvo que hacer planos para rehacer una anatomía que estaba perdida”. El resultado fueron los seis diseños diferentes que le presentó a la doctora, cada uno con diversas variaciones milimétricas.

Durante la intervención quirúrgica del equipo de la clínica, con la doctora Crespo a la cabeza, se consiguió reconstruir finalmente el cuello del útero gracias a una de las prótesis realizadas por el padre. Tras proceder a la transferencia de los embriones, la mujer finalmente pudo cumplir su deseo y quedarse embarazada al primer intento. Y, unos meses después, mediante cesárea, se completó el desenlace con el nacimiento de una niña. Para la doctora Crespo “lo bonito de la historia ha sido la aplicación de la tecnología para resolver un caso personal”. Gracias a la tecnología, las próximas Navidades una nueva familia más podrá reunirse a celebrar estas fechas y a recordar este pequeño milagro.