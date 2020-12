Pietro Marcello: Martin Eden es un héroe negativo. Traiciona a la clase a la que pertenece

El escritor norteamericano Jack London publicó Martin Eden en 1909. Era una historia en buena parte autobiográfica. Martin Eden, como lo fue Jack London, es un marinero que ha vivido desde joven muchas aventuras. Pero, como le ocurrió en la vida real a Jack London, Martin Eden no está contento con su vida y sueña en convertirse en escritor. El libro habla, en definitiva, de cómo gracias a la educación y a la cultura se pueden romper las barreras sociales que separan a las clases ricas de las pobres.

“Leí la novela con 20 años porque Mauricio Braucci me la regaló. Me dijo: léela porque te va a gustar. Y 20 años después hemos escrito juntos el guion. Hace dos décadas yo no tenía la madurez suficiente para abordar un guion basado en ese libro”, explica el director italiano Pietro Marcello.

Luca Marinelli en Martin Eden / Wandafilms

El director ha trasladado la acción del relato de los Estados Unidos a la Italia de comienzos del siglo XX, pero con algunos matices que hacen que nos encontremos ante una historia intemporal porque, según Pietro Marcello, Martin Eden es un arquetipo que se repite en todas las épocas. “Es un joven que viaja desde una provincia o una región, como pueden ser en España Extremadura o Andalucía, a la gran ciudad, a Madrid, en busca de fortuna. Pero Martin Eden acaba siendo víctima de la industria cultural, como también lo fue Jack London”, dice.

En la película se aborda la relación del individuo con la sociedad. La pugna que hay entre los derechos y ambiciones individuales y los colectivos. “Yo defiendo al individuo porque me considero libertario, pero el individualismo sin el socialismo es capitalismo y barbarie. No creo que el socialismo sea solo una doctrina política. Convivir es la base de nuestra sociedad”, afirma Pietro Marcello.

La película también muestra cómo el éxito y la fama de los artistas y escritores pueden llegar a convertirse en un peligro. “El tema del éxito es contemporáneo. Mi Martin Eden, al final, cuando alcanza el éxito se convierte en una especie de rock star. A veces, cuando algunos grandes artistas o escritores tienen éxito, pierden el contacto con la realidad. Martin Eden es víctima de su individualismo. Por eso, según Pietro Marcelo, Martin Eden es un héroe negativo. “Yo me disocio de la figura de Martin Eden. Amo el libro porque refleja a esos autodidactas que son rescatados por la cultura, pero Martin Eden es un héroe negativo porque traiciona a la clase a la que pertenece”, sentencia el realizador.

Luca Marinelli y Jessica Cressy, protagonistas de Martin Eden / Wandafilms

Martin Eden se presentó en la Mostra de Venecia de 2019. Su protagonista. Luca Marinelli, ganó allí la copa Volpi al mejor actor. Pocos meses después, en noviembre, en el Festival de cine europeo de Sevilla consiguió el Giraldillo de oro a la mejor película. Obtuvo también el David de Donatello, el Goya italiano, al mejor guion adaptado, y fue candidata en varios apartados (mejor película, guion, director y actor) en los pasados Premios del cine europeo.

Con la pandemia, el estreno del film se ha retrasado varios meses, pero finalmente, cuando está a punto de terminar el 2020, llega a las pantallas españolas. Una historia que habla de la importancia de la cultura y la educación y que sirve para que el espectador, no solo disfrute viéndola sino también para que reflexione. “No creo en el cine de entretenimiento. Creo que es importante tener una gran motivación en la vida, tanto para hacer cine o para cualquier otra cosa. Siempre tiene que haber una motivación”, concluye Pietro Marcello.