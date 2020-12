¿Cuál es, bajo tu punto de vista, la escena más icónica de la trilogía del El señor de los anillos? En el recuerdo de los seguidores de la saga aparecerán escenas relacionadas con la batalla del Abismo de Helm o con el momento en el que Frodo consigue fundir el Anillo Único en el magma del Orodruin. También otras como la icónica batalla entre Gandalf y Balrog o la escena final, en la que Frodo, Bilbo, Gandalf y los últimos elfos de Rivendel ponen rumbo al Oeste desde los Puertos Grises.

Pese a que no puedas decantarte por una sola, Peter Jackson lo tiene claro. Y no, no tiene nada que ver con ninguno de los eventos anteriormente citados, sino con uno de los personajes más característicos de la saga. Hace apenas unos días, el director de la trilogía daba a conocer durante una entrevista para The Late Show with Stephen Colbert que su escena favorita estaba relacionada con Gollum. Una escena que, tal y como le explicaba al presentador segundos más tarde, no había escrito ni dirigido por falta de tiempo.

Esta es la escena favorita de Peter Jackson

Se trata del clásico monólogo de Gollum en Las Dos Torres, en el que demuestra que no tiene una sino dos personalidades. Por una parte Sméagol, que representaba la personalidad bondadosa del hobbit y, por la otra, el malvado Gollum que vivo esclavo del poder del Anillo Único.

"Estábamos presentando a Gollum en Las Dos Torres y, a pesar de que la mayor parte de la gente sabía que eran dos personalidades, no teníamos una escena para representarlo y que el espectador saliera de dudas. Sabíamos que la necesitábamos, pero no teníamos tiempo para grabarla", ha explicado el director de cine.

Fran Walsh escribió y dirigió la escena

Por esa misma razón, y dado que estaba liado con otros elementos de la producción de la película, Peter Jackson convenció a su coguionista y coproductor Fran Walsh para que escribiera la escena en la que ambas personalidades de Sméagol interactúan entre sí. De hecho, y dado que se había encargado de desarrollar esta escena, Jackson le pidió a su compañero que también se encargara de la dirección de la misma.

Según cuenta Jackson durante la entrevista, Fran escribió una escena en la que Sam y Frodo están dormidos, por lo que no requería de la actuación de Elijah Wood y Sean Astin. Dado que no tenía a nadie que dirigiera la escena, le pedí que lo hiciera él porque, ya que lo había escrito, debía ponerse al frente de la misma. De esta manera, Fran Walsh dirigió una de las escenas que, con el paso del tiempo, se convertirían en una de las más icónicas de la historia del cine.