'Host', una sesión de espiritismo por Zoom

Durante el confinamiento las videollamadas fueron la salvación de muchos y aplicaciones como Zoom se convirtieron en lo más utilizado de aquellos meses, ya fuera por ocio o por motivos laborales. De hecho, fue muy común durante esas semanas que grupos de amigos se reuniesen ante la pantalla para compartir juegos e incluso… ¿sesiones de espiritismo?

Esto fue lo que se planteó el director Rob Savage después de subir a la red un vídeo en el que gastaba una broma a sus amigos a través de un chat grupal. En él, se veía como el británico investigaba unos sonidos extraños en su ático hasta que de repente aparecía un rostro aterrador en pantalla. El vídeo se volvió viral y Savage decidió convertirlo en película.

Rodada durante el confinamiento por el COVID-19, 'Host' se presenta como una de las películas más originales del año. El espectador asistirá durante una hora a una reunión de Zoom con un grupo de amigas de verdad porque sí, las actrices protagonistas son amigas entre ellas, lo que aporta naturalidad y realismo a la historia y hace que una incluso sienta cierto pudor por estar conociendo las intimidades de las jóvenes.

Pronto descubriremos que estas amigas aburridas y hastiadas por la situación de la pandemia han quedado para realizar una sesión de espiritismo y así distraerse un poco de la rutina. Además, ya de paso, consiguen con esto evadirse de los problemas derivados de una convivencia que, para algunas, no está siendo fácil. Como no podía ser de otra manera, Internet no es perfecto y la conexión puede fallar, pero los problemas llegan cuando descubren que los espíritus no se desconectan con tanta facilidad.

Para aportar más realidad al relato el equipo creativo de 'Host' decidió enviar a cada una de sus protagonistas unos guiones censurados en los que solo sabrían lo que iba a ocurrir en sus escenas, en su trocito de pantalla de Zoom, pero no en las demás, por lo que cuando vemos cómo se asustan durante la película se trata de una reacción totalmente real.

Y, claro está, si es una película rodada durante el confinamiento, se hace evidente que Savage no pudiera dirigir a las actrices en persona, por lo que lo hizo de forma remota, haciendo que expertos en efectos especiales les dieran clases sobre cómo crear ciertas cosas, como por ejemplo, cómo hacer que parezca que una silla se mueva sola.

Así, 'Host' se perfila como una película fácil de ver por su corta duración y que, además, hará las delicias de todo amante del terror, que descubrirá una nueva e interesante forma de pasar miedo. Eso sí, quizá se nos quiten las ganas de utilizar Zoom durante un tiempo.