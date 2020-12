Susi Sánchez: "Grité y quise saber qué había detrás"

La actriz Susi Sánchez se sienta a conversar con Mara Torres durante la madrugada de la Cadena SER bajo el seudónimo de 'Nani', como siempre se ha llamado con su hermana, que fue la persona que confió en ella desde el principio. Siendo ya adolescente tuvo claro muy pronto que lo suyo era la interpretación y tuvo que enfrentarse a su padre, que se resistía a que estudiase 'Arte dramático', y con el que tenía un vínculo muy especial. Pero ella lo tenía claro y decidió lucharlo. Ahora evoca en esta entrevista una trayectoria trabajada y brillante a partes iguales en el teatro, cine y televisión de este país.

Su padre, con el que debatía de joven siempre sobre el sentido de la vida, acabó viéndola en el teatro y Susi relata el papel que tuvo aquel momento que siempre la acompaña. Por otro lado, tuvo con su madre una relación complicada que se arregló en los últimos años. Cuenta a Mara Torres que estando su madre a punto de morir, hace unos seis años, supo que tenía que darle las gracias por todo. "Gracias a eso en aquel momento sentí que mi vida se había colocado".

"Cuando conecté con el teatro me pasó algo tan fuerte que tuve claro que eso era lo mío", ha explicado. La pulsión que sentía por la interpretación ha sido la constante de la vida de Susi Sánchez. En el 2019 recibe el Goya a la mejor actriz protagonista por 'La enfermedad del domingo' y vive el culmen de una carrera que ha ido subiendo peldaño a peldaño y que la emociona en esta conversación. "Un premio es capaz de abrirte el corazón pero yo nunca he pensado en ellos como objetivo. En la escalera de mi vida he disfrutado todos los peldaños", ha explicado.