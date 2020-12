Greta Fernández: "Con el tiempo te das cuenta de que lo único que quieres es un amor sano"

La actriz Greta Fernández visita esta madrugada El Faro y charla durante la madrugada con Mara Torres. Nacida en el barrio Gótico de Barcelona, de madre escritora y padre actor, Eduard Fernández, siempre ha vivido rodeada del mundo del arte. Recuerda en los primeros minutos de esta conversación varios escenarios de su niñez: compartir la playa con su padre mientras él le cantaba 'Mediterráneo' de Serrat, la colonia que usaba su abuela y la repostería que compartía con su madre.

La relación con ellos ha sido y es muy buena. Entre risas recuerda que siempre hablan de su hija como un milagro porque varios médicos le habían dicho a su madre que no podría tener hijos. Luego nació Greta, esta Margarita que elige de seudónimo, en el año 1995. Ha resaltado especialmente la complicidad que tiene con su padre, con el que ha compartido interpretación en 'La hija de un ladrón'. "No creo que se me hayan cerrado ni abierto puertas por el nombre que tiene mi padre en el mundo de la interpretación. Me ha acercado a cosas muy bonitas y a personas que admiraba mucho", añade.

Reconoce la suerte que ha tenido de haber heredado el respeto por la profesión que le ha dado su Eduard. "Él es una persona verdaderamente enamorada del oficio, no de las otras cosas que tienen que ver con ser actor", añade. Ese respeto y cariño lo ha ido trasladando a sus trabajos, títulos como 'Elisa o Marcela' o 'La enfermedad del domingo'. Greta desprende naturalidad y juventud en esta conversación con Mara Torres que dedica a su amiga y también actriz Anna Castillo. "La admiro porque es una persona muy bonita. Lista y empática. Nos entendemos a la perfección", ha finalizado.