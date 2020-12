Cooperación o retención: la gestión de la inmigración en África que importa a Europa

Ayer saltó la noticia de que un joven se había quemado a lo bonzo en Dajla, en el Sáhara Occidental, porque una mafia que le había prometido llevarle a Canarias le engañó. La inmigración ilegal es un clásico de la agenda exterior de cualquier gobierno de nuestro país y hoy está en Gambia Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores precisamente para tratar asuntos de inmigración, terrorismo y tráfico de personas con las autoridades gambianas. En este tramo de 'Hora 25' hablamos con ella y también con Chema Caballero, que fue misionero durante 15 años y ahora asesora a varias ONG en África.

Sobre la situación de Gambia

Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, considera que los mecanismos de retención de momento están funcionando ya que están siendo contundentes y disuasorios, aunque también apuesta por invertir en la cooperación y desarrollo de la economía local.

Mi visita aquí pretende seguir apoyando a un Gobierno que está haciendo esfuerzos de retención, plenamente involucrado en una transición política compleja y desea desarrollar económicamente el país para que los jóvenes se queden aquí. Tenemos un programa de colaboración estrecho de la Guardia Civil y la costera de Gambia y vamos a lanzar otro de coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio del Interior de aquí. Hay que construir redes de migración legal y desarrollada.

La importancia de abordar la inmigración es hacerlo en varios frentes. Asegurar que hay unos medios de disuasión potentes. Hay una presencia empresarial española en Gambia que desea potenciar su desarrollo para dar oportunidades aquí. También hay ONG que tienen proyectos muy interesantes enfocados a un desarrollo sostenible. Hay que trabajar en varios frentes y también con la UE, que tiene recursos, capacidades y una vocación de transformar.

Hay una gran voluntad por parte de Gambia, pero hay un equipamiento de muy baja calidad. Les vamos a dar una ayuda financiera en equipamiento de alrededor de 400.000 euros y ellos nos dirán en qué necesitan más. Lo importante es construir oportunidades de desarrollo económico. Un alcalde de aquí nos ha pedido que demos a los jóvenes oportunidades de desarrollarse, hay pocas oportunidades de pesca porque hay competencia, incluso de pesqueros chinos. Hay que buscar la formación de los jóvenes porque nos hemos encontrado un solar. Hemos visto a una población motivada, tanto en la retención como en la promoción del desarrollo.

Sobre el COVID en Gambia

Ha sacudido muy poco a este país y a África en general. Ha afectado a unos pocos centeneras solo. Al ver la reacción europea, ellos cerraron sus economías. El turismo les ha fallado lógicamente. La pandemia aquí ha sido más económica, no tanto de salud. Son poblaciones muy jóvenes, la media de edad es de menos de veinte años. Están expuestos a enfermedades, pero han sufrido más la pandemia económica. Estos jóvenes quieren salir y estamos ayudando a ello.

La perspectiva de las ONG

Chema Caballero, asesor de varias ONG, afirma que antes que invertir en ejército, policías y militares hay que "ir a las raíces de por qué los jóvenes quieren migrar e irse de su país".

Yo creo que la situación que se vive en África tiene mucha relación con nuestro propio egoísmo, nos interesan mucho las materias primarias del continente más que los africanos. Si dieran un golpe en la mesa, las cosas serían muy distintas. No saldrían del continente sin dejar impuestos y beneficios y que seguramente beneficiarían a los jóvenes para tener una vida más digna y no tener que huir.

Los que migran en realidad son pocos. La mayoría de los refugiados, los desplazados están en África. Son los jóvenes que no están huyendo de guerras y hambrunas, sino que quieren una vida mejor. Los jóvenes africanos salen de sus casas para buscar esa vida digna que no tienen. Gambia es un país pesquero y llegan de fuera muchos barcos extranjeros que se lo llevan.

Reducimos todo a poner fronteras a poner barreras para que los inmigrantes no lleguen. La secretaria ha insistido en qué hacer para que los jóvenes no se vayan y a mí me da rabia que todo lo reduzcamos a esa colaboración entre policía, ejércitos y no ir a las causas de por qué estas personas tienen que irse de sus ciudades. Mientras sigamos poniendo barreras, los jóvenes harán todo lo posible por saltárselo e intentar llegar a nuestras costas.