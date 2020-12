'Charini' Urbano, la autora de los vídeos de humor más virales sobre la pandemia: "Es la única salida"

En el mes de septiembre se hizo muy viral en redes un vídeo de la humorista sevillana Rosario Urbano, más conocida como ‘Charini’, en el que parodiaba las medidas de distanciamiento social que iban a implantarse en los centros educativos tras la vuelta al cole. La situación tan dramática que vivíamos durante aquellos días estimuló la creatividad humorística de Rosario, dando lugar a un vídeo que circuló por gran parte de los grupos de WhatssApp de España.

Tres meses después, Charini ha vuelto a extraer el jugo cómico de la situación, esta vez poniendo el foco en las medidas que van a restringir la movilidad y el aforo durante la Navidad. Y lo ha hecho a través de dos vídeos: uno en el que se parodia la distribución de los familiares durante la cena de Nochebuena, y otro en el que, con mucho acierto, expone la más que corriente situación de aquellos que cada año, al llegar la Navidad, decían aquello de “yo me comía un huevo frito y me iba a dormir a las once de la noche”, y este año ponen el grito en el cielo por no poderse reunir con sus seres queridos.

Rosario ha pasado por los micrófonos de La Ventana para contarnos de dónde nace la idea para estos vídeos. Según nos ha contado, surge de “observar a la gente en la calle”, y asegura que sólo este ejercicio da material para escribir “el argumento de una película o un libro”. No se trata de tomárselo a risa, sino de utilizar el humor como herramienta para hacernos esta situación algo más llevadera. En palabras de Charini, “el humor no está reñido con la seriedad. Es la única salida".

En el caso de su familia, la situación se parece bastante a la que parodia en sus vídeos. Según nos ha contado, ellos están “siempre juntos” y no le daban “mucha importancia a la Navidad”, pero este año, sin embargo, están “con la lágrima suelta”. Eso sí, asegura que el humor no falta en su mesa. Actualmente, Charini tiene un nuevo espectáculo llamado ‘Esto no es lo que era’, que presentará en el Teatro de Triana los días 18 y 19 de diciembre.