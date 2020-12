Daniel Calparsoro: "Se está socializando la pobreza en España"

Este viernes se estrena en cines 'Hasta el cielo', la nueva película de Daniel Calparsoro. Una película que suena a trap y a coches de lujo, que habla de suburbios y de cárceles, pero también del piso más alto de las Torres de Madrid o del yate más lujoso de Ibiza. Es la historia de un chico del extrarradio madrileño (interpretado por Miguel Herrán) que entra en una banda de aluniceros y va escalando con inteligencia hasta convertirse en uno de los delincuentes más buscados de España.

Para llegar al cielo no hay que subirse al ascenso social porque, dice Daniel Calparsoro en 'La Ventana', "el llamado ascensor social no funciona, hay muchos pisos en los que no se para. Hay gente que está escupida fuera de la sociedad. Estamos viendo todo el rato gente que vive con yates, coches, posibilidades inmensas, un mundo irreal e inalcanzable para el 95% de la población. Se está socializando la pobreza, y cuando se socaliza la pobreza lo lógico es que luego se socialice el crimen".

El personaje interpretado por Miguel Herrán, "no tiene otra salida" que la delincuencia, cree Calparsoro, "se trata de un personaje con una ambición muy grande, aunque al final se da cuenta de que la ambición más grande es el amor". El guion firmado por Jorge Guerricaechevarría es la "historia de un chico que no está dispuesto a dejar pasar su momento y eso sí es una historia muy universal".

'Hasta el cielo' nació como "un espectáculo de género, con una fuerte historia de amor, pero la queríamos hacer enraizada en la realidad, y de ahí la indagación sobre las bandas que existen en Madrid". Tal indagación ha dado lugar a un "thriller negro, que bebe del cine quinqi de los ochenta". La diferencia entre aquellos quinquis y los de ahora es que "aquellos actuaban por desesperación y estos son mucho más organizados, tienen un objetivo claro, tienen acceso a las grandes esferas. Serían los nuevos megaquinquis. De la misma forma que tenemos en la policía una gran unidad de la Udef, ellos mismos te dicen que tenemos unos ladrones que son lo mejor del mundo también", describe Calparsoro.