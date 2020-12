"Es un honor estar entre estos monstruos del fútbol": Thiago Alcántara, emocionado por estar en 'The Best' XI

En una jornada en la que se han conocido los galardonados por los premios 'The Best' de la FIFA, Thiago Alcántara ha hablado en El Larguero de la Cadena SER sobre sus sensaciones al ser el único español junto a Sergio Ramos en el once ideal de la FIFA del 2020.

El jugador del Liverpool, con ánimo de ilusión en sus palabras, aseguró que formar parte de la plantilla ideal 'The Best' es todo "un honor estar entre estos monstruos del fútbol". La palabra que define lo que ha sentido el centrocampista ha sido "orgullo".

Con humildad y agradecimiento, Alcántara confesó que realmente "no te esperas este tipo de premio", sino que como mucho "te esperas los colectivos". Lo que significa este galardón para el español es "un reflejo de que estás en la línea de trabajo bueno".

Tanto Sergio Ramos como Luis Enrique votaron por él en esta importante gala de entrega de premios, y el propio Thiago Alcántara dio las gracias a ambos señalado que es "un honor", aunque insistió en varias ocasiones en que lo importante realmente son los premios colectivos.

La llegada al Liverpool de Thiago ha sido un tanto movida. Nada más aterrizar en el club inglés se contagió de Covid-19, y tras superar la enfermedad ha disputado varios partidos, el último contra el Everton, contra el que tuvo un duro golpe que le ha tenido lesionado recuperándose. Las buenas noticias que también se anunciaron en esta línea este jueves, el español ha vuelto a entrenar hoy "después de mucho tiempo".

Este parón para el español, desde su punto de vista "individual o egoísta" como él mismo dijo, le ha venido bien para descansar y coger fuerza. Quiso resaltar que al final "estamos en una época rara porque esto es un pequeño problema para el mundo y grande para mí, claro. Hay que ver la parte positiva de esto".

"Todo el mundo se excita por citas importantes como la Eurocopa", declaró pensando en la competición europea. Alcántara reconoció con cariño que cada temporada "es importante", y asegura que la actual es "una temporada bonita como todas las que he vivido".

El cambio de equipo, del Bayern al Liverpool, es muy reciente, por lo que aún está "aprendiendo la importancia y la historia del equipo", lo que consideró que "es parte de la adaptación". Entre risas, el jugador español aseguró que en Inglaterra "llueve más que en Alemania".

La falta de público en los estadios se nota mucho, pero Thiago Alcántara ha tenido la oportunidad de jugar partidos con algo de gente en las gradas. "Anfield con 2.000 personas, como ayer ante el Tottenham, te pone los pelos de punta, ¡imagínate cuando esté lleno!", exclamó con emoción al recordar cómo los aficionados del Liverpool entonaron el famoso 'You'll never walk alone'.

Sobre la elección de Klopp como mejor entrenador, Alcánatara aseguró que uno de los motivos por los que lo es se basa en que tiene "positividad natural. Hace que los momentos buenos disfrutes y en los malos hace que los jugadores peleen por él".

Sobre la undécima presencia de Ramos en el mejor once, Alcántara no dudó en agradecer que tiene "la suerte de tenerlo de compañero en la selección". Asimismo, quiso reconocer, de cara a cómo ha ido evolucionando con los años, que fue "un alumno aventajado de Xavi, Iniesta, Puyol... luego de Ribéry, Robben, Lahm... se ha sumado un poco todo y luego a partir de ahí creas tu línea de trabajo".

Sin perder el toque de humor, Manu Carreño preguntó al español sobre el voto de Lewandowski: "Te ha votado el primero. Mola que el mejor del mundo te vote el primero, ¿no?", a lo que entre risas Alcántara le respondió: "Los votos de amigos no valen".