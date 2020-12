"Aun fuera de forma está entre los cinco mejores en su puesto": Romero señala al jugador clave del Real Madrid

Los premios 'The Best' han sido los grandes protagonistas de la actualidad futbolística de este jueves. El Sanedrín de El Larguero analizó en profundidad cómo llegan los equipos a los partidos de Liga del fin de semana, tras debatir sobre los premios otorgados por la FIFA.

La figura de Sergio Ramos ha resonado una vez más, en concreto por undécima vez, en el once ideal de los premios 'The Best'. Antonio Romero, aseguró en El Larguero que el capitán del Real Madrid "se merecía estar en este once de la FIFA del 2020. Ya se mereció estar en el once ideal de 'France Football' entre los mejores centrales". De hecho, insistió en que esto es así porque "Sergio Ramos en forma es el mejor central del mundo", eso sí, reconoció que "fuera de forma está entre los cinco mejores en su puesto".

En la misma línea, Romero aseguró que "es una evidencia que si el Real Madrid y Sergio Ramos, que yo creo que sí, al final no llegan a un acuerdo por la renovación, independientemente de este premio, si el Real Madrid fuera al mercado a buscar un central, no lo iba a encontrar al precio al que tiene a Sergio Ramos en la plantilla".

Por el contrario, Pablo de Pinto discrepó sobre la presencia del capitán blanco en 'The Best' XI porque para él, "Sergio Ramos no merecía estar en el once ideal de la FIFA en 2020. ¿Quién entonces?", pregunta a la que él mismo respondió: "Cualquiera de los centrales del Bayern, que ha arrasado. Alaba mismamente".

Entrando de lleno en el debate, Romero continuó defendiendo su postura a favor del capitán del Real Madrid: "Con cariño, decir que Boateng es mejor que Sergio Ramos es entrar en El Larguero sin haber tenido control antidopping".

En relación con los votos de cada jugador y entrenadores a la hora de otorgar los premios, Lluis Flaquer señaló que considera importante que "habría que ver si la fecha de los votos de Messi coincidió con el burofax. No sé si le llegó la papeleta en pleno cabreo y por eso votó a Neymar y Mbappé". A lo que Manu Carreño añadió: "Ha faltado que el tercero fuera Di María".

Asimismo, sobre la presencia de Messi y Cristiano en el podio "en un año en el que ninguno ha brillado con luz propia", es para Flaquer una "evidencia del estancamiento de jugadores como Neymar o Mbappé".

Sobre el gran ganador de la noche, Lewandowski, Matallanas opinó que el jugador del Bayern "estaba encaminado a fichar por el Real Madrid. No lo fichó Florentino para que triunfase Benzema, pero el 9 del Madrid de esta última época era Lewandowski".