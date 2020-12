Nos ponemos en puertas de la Navidad sumidos en el desconcierto que provoca la pandemia. Sí, es la pandemia y conviene no perder esto de vista. Porque hoy hay mucho enfado, muchos planes truncados, mucha reorganización familiar. El Plan de Navidad se hizo hace 15 días y en estas dos semanas la curva se ha dado la vuelta y los planteamientos de hace 15 días no sirven ya.

Todas las comunidades están ajustando esos planes a la nueva realidad del virus y eso provoca esta sensación de caos. Ningún gobierno le fastidia las navidades a su población por capricho y somos sociedades adultas que enfrentan las dificultades pensando en el bien común.

Más que criticar a las comunidades y al gobierno central por los cambios de ahora, quizás habría que hacerlo por el plan más flexible de hace 15 días. Porque da la impresión de que no acabamos de aprender y vamos siempre por detrás de la curva, tomando las decisiones cuando estamos en el precipicio. No nos pasa solo a nosotros, ahí están los ejemplos de Alemania o Francia. Sea como sea, ahora toca evitar lo peor. En el fondo, todos sabemos lo que se debe hacer, los que van a desplazarse de comunidad y los que no, una vez en casa, reuniones pequeñas, ventanas abiertas y actuar como si cualquier de nosotros pudiera contagiar.