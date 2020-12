Nochebuena in extremis

A este ritmo de improvisación lo mismo llega la última medida la propia Nochebuena y dos se tendrán que levantar de la mesa y meterse en un portal. En la película La vida de los otros hay una escena en la que un hombre de la Stasi que sabe todo sobre un matrimonio, se dispone a mostrarle al marido una aventura de ella. Y dice: "Ha llegado el momento de las amargas verdades". También en Navidad, las amargas verdades. Pensemos en esa familia que tiene que sentar en la mesa a seis personas, no más. El momento tan perverso del casting, la selección tan delicada. Lo normal es que todo el mundo renuncie, en plan "no pasa nada nosotros no vamos", pero siempre acabarán yendo seis. Y una ley sagrada española, como todo el mundo sabe, es que se raja de los que faltan. De los que se van primero o de los que no están. Tiempos extraños en los que solo hay algo seguro; como aparezca un gordo con un saco por la chimenea después de estar en contacto con miles de no convivientes, le apedrean el reno.