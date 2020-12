Rafa Vilasanjuan: "Las primeras vacunas impedirán el desarrollo de la enfermedad, pero no su contagio"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que la vacunación en España comenzará el domingo 27 de diciembre. Según sus declaraciones, la vacuna de Pfizer y BioNTech comenzará a suministrarse de forma simultánea en todas las comunidades autónomas, que recibirán las dosis en la jornada previa. Mientras tanto, algunas comunidades autónomas han anunciado que endurecerán las restricciones durante la Navidad, dando lugar a un mosaico asimétrico en la geografía nacional en cuanto a medidas se refiere.

Rafa Vilasanjuan, periodista, director de análisis global de ISGlobal, y experto en vacunas, ha pasado hoy por los micrófonos de La Ventana para comentar el inicio de la vacunación en España y las medidas restrictivas que los gobiernos autonómicos están adoptando de cara a las fiestas navideñas. Sobre que la fecha en la que comenzará a vacunarse a los ciudadanos españoles caiga en domingo, Vilasanjuan asegura que “no va a suponer ninguna diferencia que la campaña comience dos días antes o después”.

Sin embargo, y aunque las reacciones al inicio de la campaña hayan sido, por lo general, abúlicas por el desánimo en el que está sumida la población, Vilasanjuan sostiene que “hay que alegrarse de que hayan llegado”. Y, no sólo por eso, sino también por la forma en que lo han hecho. Según sus palabras, “algo que nadie está diciendo es que la Agencia Europea del Medicamento será la primera que apruebe la vacuna no como emergencia, sino para su distribución masiva”.

Por otro lado, Vilasanjuan advierte que no es buena idea caer en el triunfalismo por haber logrado aprobar una vacuna. Tal y como nos ha explicado, “las primeras vacunas serán efectivas para impedir el desarrollo de la enfermedad, pero no sabemos si lo serán para evitar su contagio”. Y, del mismo modo, pide paciencia, pues opina que “para que podamos hablar de esta vacunación a niveles de inmunidad de rebaño, me situaría en Semana Santa o verano, y no en enero o febrero”.

Sobre la confusión que está teniendo lugar con respecto a las diferentes medidas restrictivas de cara a la Navidad por parte de las comunidades autónomas, Vilasanjuan asegura que “nadie quiere ponerle el cascabel al gato”. “Las medidas que se están poniendo son las mínimas”, continúa, “pero nadie se atreve a decir que lo ideal es quedarse en casa. Aún reduciendo las medidas, el riesgo es absoluto”.