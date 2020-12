Cómo tendremos que comportarnos en las cenas de Navidad según una experta en medicina preventiva

A menos de una semana para que se celebre la Nochebuena, estamos todos pendientes de saber cómo van a ser estas fiestas; cuantas personas se podrán juntar, cuanto tiempo podrá durar la reunión, si se podrá comer de un mismo plato etc. Para solucionar estas dudas y conocer de primera mano las recomendaciones de las autoridades, hemos invitado a La Ventana a la doctora María Sáinz, una de las principales especialistas en Medicina Preventiva y Salud pública que tenemos en España, para que nos de consejos muy claros para poder celebrar de forma segura.

Resolvemos las dudas:

¿Servilletas de papel o de tela?

Lo mejor es que sean de papel

¿Qué hacemos con las servilletas al terminar?

Se puede tener una bolsa cercana o una papelera. Nosotros recomendamos que, en el cuarto de baño, para que cada uno pueda usar papel, se compre un rollo grande de cocina y así sea más fácil el uso de papel.

¿Podemos picar del mismo plato todos después de usar gel hidroalcohólico?

No, el picoteo mejor que sea individualizado

¿Cómo nos sentamos en la mesa?

Este año las personas mayores que estén en un lado y que cada grupo familiar esté ubicado en una parte correspondiente.

¿Abrazos sin respirar o no abrazarnos?

Mejor no abrazarse. Hay muchos saludos, que se pueden pactar en familia previamente, para evitar el contacto.

¿Alguien que haya pasado ya el virus puede ser un buen dique de contención para separar dos personas en la mesa?

Es una buena idea, aunque es importante que esa persona no se quite la mascarilla para no volver a infectarse

¿Se pueden cantar villancicos?

Hay que olvidarse de cantar los villancicos. Lo que sí se puede poner es la música de fondo.

¿Qué hacemos con los brindis?

El brindis tradicional no se puede hacer este año, ya lo haremos el año que viene. Como alternativa podemos brindar elevando las copas al cielo.

¿Cuándo nos podemos quitar la mascarilla?

Solamente cuando estemos comiendo o bebiendo, el resto del tiempo con mascarilla.

¿Ventilamos la casa antes, durante o después de la cena?

Hay que hacerlo antes, desde luego, y al cabo de una hora hay que abrir ventanas y tratar de mantener las ventanas abiertas.

¿Cuánto tiene que durar la cena?

Lo ideal es que una cena tiene que durar una hora o un poco más. Cuanto más tiempo dure, a más riesgo estamos sometiendo al resto.

¿Se pueden hacer raciones para compartir?

No. Todo tiene que ser individual. Ya volveremos a compartir raciones o cestas de pan el año que viene.

Se suele ayudar siempre a los anfitriones durante la cena, ¿es recomendable que lo hagamos o que se encargue una sola persona?

Este año hay que quedarse sentado en la mesa y dejar que el anfitrión decida quién le echa una mano, pero no tenemos que ir todos a poner la mesa.