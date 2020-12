Bob Gruen, el fotógrafo de las estrellas del rock

¿Cómo llegó Bob Gruen a ser el fotógrafo del rock ’n’ roll por antonomasia? Casi sin darse cuenta. En los años 60 vivía con una banda que usó sus fotos cuando firmó su primer contrato discográfico y de ahí pasó a ser el fotógrafo de Ike y Tina Turner. Lo cuenta en su nuevo libro ‘Right Place, Right Time: The Life of a Rock & Roll Photographer’.

Lo que parecía solo una afición terminó siendo su trabajo de por vida: “cuando empecé era solo un hobby, hice algunas fotos de Bob Dylan en el festival folk de New Port, pero no tenía ni idea de a dónde enviarlas”. Ese fue solo el primer capítulo de la relación con Dylan. Durante la gira de Rolling Thunder, Dylan había prohibido que se sacaran fotos, pero Gruen se coló en un par de conciertos y pudo inmortalizar a su ídolo. A Dylan no le hizo mucha gracia: “un día me encontré con él y me dijo que quería darme una paliza”, nos cuenta Gruen.

Repasamos junto a él algunas de sus fotografías más icónicas, como una de Elton John y Stevie Wonder en 1973 en un avión alquilado para su gira por Estados Unidos. Elton, tras una buena resaca, solo quería aprovechar el vuelo para descansar, pero “se encontró a Stevie Wonder tocando Crocodile Rock en el piano del avión. Se le pasó enseguida el mal humor”.

Otra imagen, de los Sex Pistols, retrata a Sid Vicious con una herida de cinco centímetros de profundidad en el brazo que terminó curando Gruen: “de pequeño había sido boy scout y sabía cómo tratar estas heridas. Acabé limpiando la herida de Sid, tapándola con vendaje y manteniéndola limpia para que acabara curándose”.

- / Cadena SER

Más tarde, la carrera de Gruen lo llevó a trabajar para John Lennon. Se hicieron buenos amigos, vivió junto a él la ruptura de los Beatles y fue el autor de la foto más famosa de Lennon, con una camiseta de Gruen en una azotea de Nueva York. Más tarde, vivió de cerca su adiós: “estuve con John dos días antes de su muerte. Su disco ‘Double Fantasy’ estaba subiendo mucho en las listas, así que me pidieron que sacara más fotos. Me acerqué al estudio y estuvimos hablando toda la noche”.

Toda una vida dedicada a la música y la fotografía que se resume en una frase: “para mí, el rock ’n’ roll es la libertad de expresar tus sentimientos a gritos en público”.