La precariedad en la Administración se afianza y las secuelas del Covid-19

La poca visibilidad de las secuelas que deja el coronavirus

El Instituto Guttman, especializado en lesiones medulares, cerebrales y neurológicos tiene un programa especial de rehabilitación de enfermos de coronavirus. Hablamos con el doctor Cristian Figueroa, subdirector médico de este centro que atiende a 20 pacientes en ingreso y más de 100 en atención ambulatoria. El programa se divide en 3 partes -nos cuenta el doctor Figueroa- que atienden las secuelas respiratorias que son las más habituales, otra es la que ayuda a recuperarse de las lesiones motoras y neurológicas y por último una parte que se encarga de atender a los pacientes con alteraciones cognitivas y mentales que son las más desconocidas de todas. Pacientes que tienen déficit de atención, de concentración etc. Y es que según nos enfatiza Cristian Figueroa en estas fechas navideñas, se habla mucho de sobrevivir al Covid-19 pero se presta poca atención a cómo se sobrevive, a las secuelas que deja este virus. “Las secuelas existen, no se sabe qué hace que ciertos pacientes sean más vulnerables” y por eso el doctor hace un llamamiento estas fiestas “más que por un tema de responsabilidad social, es también una responsabilidad personal y familiar” como no se sabe bien cómo nos puede afectar “es como una ruleta rusa”. Es un azar. Nos puede tocar a cualquiera de nosotros o de nuestros allegados.





La temporalidad abusiva en administraciones del estado.

Los médicos especialistas temporales en Canarias llevan una semana en huelga. Y somos tan específicos porque la gran mayoría de los especialistas en sus hospitales lo son. Es el caso del urólogo Víctor Ramos. Es el coordinador de trasplantes del servicio de urología del Hospital Universitario de Canarias. Su prestigio no se traduce en estabilidad laboral. Lleva cerca de 20 años trabajando y haciendo trasplantes y ni siquiera puede comprarse una casa. Como él muchos trabajadores y trabajadoras de la administración, sobre todo autonómica y local, van encadenando contratos y sufriendo la precariedad y la desigualdad de condiciones. Porque pasaron procesos de selección, ocupan plazas con función pública no provisional pero no la tienen asignada. La administración les contrató sin convocar el concurso. “Hay un abuso de temporalidad” que nadie investiga porque ese fraude de ley lo comete quien tiene que investigarlo,nos recuerda Ana Díaz, jurista, y portavoz de la Agrupación de Trabajadores Temporales Público que también destaca que la mayoría es personal de más de 50 años, muchas mujeres, que muchas veces son cesados o prescinden de sus servicios, y se quedan sin derechos. En España la temporalidad de las administraciones públicas es superior a la del sector privado. El doctor Ramos nos cuenta que el 65% de los especialistas de su hospital tienen contratos temporales.