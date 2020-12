¿Cómo es el trabajo de los representantes?

En el programa de hoy, podríamos decir, que nos ha acompañado la Paquita Salas del mundo real. Una joven representante que, a sus 24 años, representa a varias personas muy conocidas en España, entre las que se encuentran la actriz Melanie Olivares y la youtuber Carolina Iglesias. Ella es Andrea Montero, Talent Manager de la agencia KEYS Talents. Hoy es día es raro encontrar a miembros reconocidos de la industria del espectáculo sin un representante. Nuestros cómicos, Henar Álvarez, Antonio Castelo y Pedro Aznar, tienen un representante, pero a diferencia de Andrea que “sí tiene un acuerdo escrito”, dicen que su contrato es de palabra.

La trayectoria profesional de Andrea no siempre se ha dirigido hacia mundo de los “cazatalentos”. Ella comenzó al otro lado, empezó como actriz. Después de muchos años estudiando interpretación decidió que ese no era su lugar, en sus palabras: “Llega un momento en el que tienes que saber cuál es tu lugar, una retirada a tiempo siempre es una victoria”. Además, ha salido el tema económico. ¿Quién cobra más, el representante o el representado? Antonio Castelo dice que su representante es más rico que sus representados, “el negocio no está en ser la mejor actriz del mundo, sino ser el representante de las mejores actrices, porque gana más que la que más gana”.

Pero... ¿En qué se fija un representante a la hora de buscar talentos? Todos los actores envían un material, el cual contiene un videobook y unas fotos para que las empresas, además de conocer cómo son físicamente, puedan conocer cómo actúan. Andrea Montero dice que "en el video de presentación se valora la actuación, pero también cuenta mucho el aspecto físico”. Se busca el equilibrio entre ambos aspectos, la clave está en ver el talento: "A veces aciertas y otras veces hay menos suerte”.

Andrea Montero, Talent Manager de la agencia KEYS Talents / Guillermo Lomener

Pero como se dice: No es oro todo lo que reluce. El ser representante también tiene su parte negativa. Son los encargados comunicar las malas noticias a sus representados, de hecho, “comunican más malas noticias que buenas”. El trabajo de Andrea también consiste en “dar consejos sobre cómo puede mejorar”, y en su caso, esa labor le parece menos complicada “ya que al estudiar interpretación se puede poner en el lugar de sus representados”.