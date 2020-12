"Es un cabrón. Hoy metió dos, ojalá siga así", Diego Costa bromea sobre el doblete de Luis Suárez

El delantero del Atlético de Madrid volvió este sábado al terreno de juego tras su trombosis y marcó el 3-1 al Elche, en una jornada de Liga que significa la primera posición en la clasificación para los rojiblancos. Tras el partido, el hispano-brasileño atendió los medios de comunicación y entre risas comentó el doblete de Suárez y la posibilidad de que se alcen con el triunfo de LaLiga esta temporada.

Diego Costa, sobre la competencia con Suárez: "Es un cabrón. Hoy metió dos, ojalá siga así, me alegro por él". #LaCasadelFútbol pic.twitter.com/AnwJfc6gUN — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 19, 2020

Costa atendió a Movistar tras el encuentro ante el Elche en el Estadio Wanda Metropolitano. "Luis Suárez no estaba metiendo el cabrón... vuelvo y mete dos", señaló entre risas el atlético reconociendo el buen trabajo de su compañero en el terreno de juego. "Ojalá que siga así, estoy muy feliz por él, es un goleador, y cuanto más meta mejor para el equipo. Vamos a seguir marcando, peleando... pero con respeto entre nosotros... al final es eso", una actitud positiva y deportiva de cara a su compañero de equipo.

Como líderes de LaLiga con 29 puntos, Costa insistió en que si el Atlético de Madrid quiere "conquistar algo grande este año, tiene que ser como la temporada que ganamos LaLiga, que teníamos un equipazo. Entraba uno, salía otro y correspondía a la altura". Lejos de tener miedo al campeonato liguero, Costa se mostró con mucha seguridad: "Soy un luchador, un ganador. Para jugar en el Atlético me costó bastante, el camino no ha sido fácil... una persona que sueña a lo grande, es mejor no vivir. Somos un equipo que tenemos una estructura muy grande, tenemos todo para pelear entre los grandes y tenemos que estar ahí".

"Estoy muy feliz. Estoy muy contento de poder volver... la vida me pega, pero siempre me levanto. Familia, compañeros, técnicos y médicos siempre están a mi lado. Intento dar el máximo fuera, no está siendo fácil... desde que regresé siempre me pasa algo... pero siempre lucho, me levanto, y doy lo mejor. Volver de lesión y marcar un gol... estoy muy contento", con estas palabras agradeció a todos los que le han estado apoyando estos días duros con la trombosis que ha sufrido en la pierna.

Una actitud de superación por bandera para Diego Costa tras momentos difíciles que han terminado en un regreso goleador ante el Elche: "Hay momentos que todo depende de ti mismo... todo es mental, tengo la suerte de estar en un gran club, que me apoya. Son los mejores y les doy las gracias a ellos y a Dios. Cuando me pasa algo siempre me voy a levantar, siempre fue así, eso no lo voy a cambiar".