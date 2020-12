Viola Davis defiende 'La madre del blues' y lucha por el Oscar póstumo para Chadwick Boseman

Netflix está dándolo todo en este final de año, estrenando películas que quiere potenciar en los Oscar. Hemos visto la de Sofía Loren, Mank, The Prom y esta semana se estrena La madre del blues, una película sobre una cantante real de blues, que interpreta Viola Davis, y que supone la última interpretación de Chadwick Boseman, el protagonista de Black Panther, que murió de cáncer.

La película se rodó en 2019, y está ambientada en Chicago del 1927. Es la segunda de las adaptaciones que Denzel Washington pretende llevar del teatro al cine. Ya lo hizo con otra obra del mismo dramaturgo, Wilson. En aquella ocasión él mismo la protagonizaba junto a Viola Davis. Fue Fences, con la que lograron nominación a los Oscar en 2016.

"Creo que es brillante", dice la actriz sobre el dramaturgo. "Hay algo que ya estaba en Fences y vuelve a estar aquí, la falta de fe en dios", añade. "Eso es muy poderoso, porque en cada película sobre temas raciales, siempre sale una iglesia. Puedes matar a mi gente, a hijo, pero yo seguiré yendo a la iglesia y confiando en dios. Y lo sé porque he estado en muchas películas así. Todo eso favorece la discriminación y el racismo. No conozco a ningún ser humano, ninguna tragedia que se cuestione a Dios, y lo que me gusta de August es que en sus obras hay algo que no puedes negar: nuestro dolor", explica Davis. "Mi personaje pone sus sueños otra vez en las manos del opresor, del hombre blanco, porque no hay otra eleccion", añade.

Desde que el actor Chadwick Boseman murió de cáncer de colon el pasado mes agosto a los 43 años, La madre del blues, que ya era una cinta esperada, ha adquirido un aura elegíaca. De hecho, ya hay campaña para que Boseman, que pasará a la historia por haber interpretado al primer superhéroe negro, Black Panther, gane el Oscar póstumo por este papel. Lo cierto es que el actor tiene una de las escenas del filme y, casi, del año, con un monólogo antirracista en el que se emocionó rodando.

"Hay algo que quiero decir sobre Chadwick, que vivió bien. Vivió el momento. Todo su legado y todo lo que importa ahora, después del COVID, es el ahora. Un hombre que fue un artista y eso significa lidiar con tu ego y tu vanidad. Tienes que usar tu dolor, tu drama y tu alegría en tu trabajo. Pero todo lo que tienes es tu integridad. Él fue uno de esos", reflexiona la actriz.

Viola Davis interpreta a Ma Rainey, una fogosa cantante conocida como "La madre del blues", de ahí la traducción del título. Boseman hace de Levee, un trompetista ambicioso que busca lanzarse con sus propias versiones actualizadas de las canciones de la diva.

En la adaptación de la obra de teatro de August Wilson, seguimos a una banda de blues mientras graba los éxitos de la cantante en un estudio de Chicago en la década de 1920. A lo largo de la historia, vemos a los miembros de la banda hacer frente a sus propios desafíos respecto a la raza y el estado social y cultural. Es entonces cuando cada uno de ellos cuentan historias sobre su pasado.



My Rainey fue la primera obra que Wilson escribió en 1984, y la única que no transcurre en Pittsburgh. El actor Denzel Washington ha dicho que quiere adaptar las otras ocho, son diez obras sobre la negritud en Estados Unidos, en un acuerdo que ha alcanzado con Netflix. "El autor nos permite hablar como personas de color. Otros lo ven y dicen, ¿Por qué siguen y siguen? Mi postura es: ¿Por qué no?'', dijo Davis. `"Tenemos mucho que decir, y tuvimos un bozal puesto durante demasiado tiempo''.