"Aquella relación fue muy tóxica": Jabois lamenta la salida por la puerta de atrás de una leyenda del Madrid

El Larguero ha aprovechado el final de la primera ronda de la Copa del Rey para alabar el "planteamiento mucho más atractivo" que se instauró el pasado curso. En este viernes de resaca copera, Manuel Jabois y Ramón Besa también han aprovechado para comentar la emisión del último episodio del documental de Iker Casillas, en el que el exportero habló de las voces que lo acusaron de ser el topo del vestuario del Real Madrid.

En este sentido, ambos periodistas defendieron la difura del exfutbolista y los dardos de José Mourinho, aunque sin hacer menciones explícitas. "Entiendo la incomodidad de Casillas", desveló Jabois, después de escuchar el brete en el que se sintió el exmadridista en sus últimos años en el club.

"Si tu entrenador lo dice tienes que decir 'esto es falso', pero era una acusación de procedencia desconocida que se instauró con absoluto éxito entre el madridismo", añadió el gallego a tenor de la estrategia tomada por el entrenador en esos años: "Aquella relación con Mourinho fue muy tóxica".

"Es un tipo con un libro encima"

Para Jabois, el caso de Casillas puede servir de inspiración hasta para escribir un libro: "Me encantaría hacerlo". "Casillas es una leyenda del Real Madrid y, de repente, repudiado por su propia grada, enfrentado al entrenador... Es un tipo con un libro encima", admitió, antes de lamentar el desenlace por la puerta de atrás del Santiago Bernabéu. "Es un tipo honesto, pero lo que a él le ocurrió casi no tiene precedentes", señaló.

Desde Barcelona, Ramón Besa rescata que "igual su relación con Xavi también le perjudicó". "Nunca pensé que Casillas pudiera ser un chivato. Un chivato normalmente es el que no juega, el que está de mal rollo, el que no siente tanto el club... No lo he visto nunca como un cizaña", resumió, dando un toque el técnico involucrado. "No todos los jugadores hablan mal de Mourinho, pero en este caso al que eligió se equivocó", sentenció con claridad.

La sonada pancarta de Laporta

Otro tema de la discordia fue la pancarta de Joan Laporta en Madrid. En el caso de Manuel Jabois, el movimiento de márketing "es gracioso, está muy bien, es divertido y es muy Laporta". "El laportismo triunfará en la medida en lo que se parezca a lo anterior. Recuperar esa filosofía es el sello de identidad de Laporta", aseguró, después de dejarle un recado relativo a las competencias de Florentino Pérez en el ámbito de la construcción.

Ramón Besa también aplaudió este paso, un giro en su candidatura a la presidencia del Barça. "Había empezado la campaña en tono muy conciliador y hubo una cierta decepción en sus sectores más afines. Cuando aparece con la pancarta es el gesto de decir 'ya vuelve a ser Laporta'", explicó, satisfecho con la nueva propuesta.