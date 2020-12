El colegiado Prieto Iglesias fue un héroe de la Copa del Rey después de evitar que Adrián, jugador del Teruel, se tragase la lengua, tras quedar inconsciente en un lance ante el Rayo Vallecano este jueves (2 - 3). Los dos grandes protagonistas de esta increíble historia, que llega justo a pocos días antes de la Navidad, han contado cómo ocurrió todo en Carrusel Deportivo con Dani Garrido en la Cadena SER.

La acción sucedió en una jugada en el minuto 60 en una falta lateral en el que hubo un choque entre el guardameta del Rayo y Adrián, del Teruel. Los dos cayeron al suelo, pero la peor parte se la llevó el jugador del Teruel, que se quedó inconsciente en el suelo. Rápidamente, el colegiado del encuentro actuó, como él mismo ha dicho: "Instintivamente".

Sin tapujos, el árbitro de un partido que está dando la vuelta por todo el mundo del fútbol, ha explicado cómo actuó en un momento en el que uno poco puede pararse a pensar. "Había mucha preocupación entre los chavales. Las asistencias del Rayo y del Teruel llegaron en menos de 10 segundos", empezó recordando el colegiado. "Ya tiramos de capacidad de reacción. Le metí la mano en la boca, noté que la lengua le estaba tapando y se la moví para que pudiese respirar", una decisión acertada, rápida y correcta que le salvó la vida a Adrián, mientras todos los presentes en el terreno de juego eran testigos de aquel angustioso momento.

Prieto Iglesias, quien además de árbitro es ingeniero industrial, aseguró que aunque su profesión "no tiene nada que ver con la sanidad", recordó que "hace unos años el Comité de Árbitros nos dio un cursillo básico", con lo que pudo reaccionar de la manera adecuada ante esta situación. "Piensas que ojalá no me toque nunca, pero si me toca, pues hay que saber hacerlo", sentenció sobre la importancia de este tipo de conocimientos.

Nada más salir del hospital, Adrián logró volver al campo y le agradeció "eternamente" todo lo que había hecho por él. El joven jugador del Teruel, en el día de su 21º cumpleaños aseguró que "lo primero que hice fue agradecerle a Prieto Iglesias que me salvara". Además, quiso aprovechar coincidir con él en Carrusel Deportivo para decirle que estaba "encantado de haberte conocido y estoy agradecido por haberme ayudado".

Al respecto, el propio Iturralde González quiso aportar que este tipo de actuaciones al final son "un intangible de los árbitros. Están acostumbrados a decidir". Palabras más de subrayadas por Prieto Iglesias, quien insistió en que como árbitros tienen "vocación de servicio más allá de las deportivas".

Todo ha quedado un susto porque el jugador ya está recuperado y pudo ser atendido en el hospital más cercano al que pudo llegar a pie. Como recuerdo de este hecho que pasará a la historia de gestos importantes y bonitos en el fútbol, Prieto Iglesias quiso terminar en Carrusel Deportivo diciéndole a Adrián: "Feliz de que todo acabara bien y guarda esas tarjetas que te regalé".