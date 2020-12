Gayà: "¿El penalti? No le hago nada para que lo pite"

El capitán del Valencia, José Luis Gayà, aprovechó el último tramo de Carrusel Deportivo para contar cuáles son las sensaciones del vestuario ché después del trabajado empate en el Camp Nou. El Barcelona de Koeman no arranca y no es capaz de conseguir la regularidad para estar arriba en la clasificación y esta vez ha tenido mucho que ver el Valencia de Javi Gracia.

La polémica ocupó parte de este análisis con el penalti pitado por Hernández Hernández de nuestro protagonista a Griezmann, él lo tiene claro: "¿Si hago penalti? No. Lo cuento con total sinceridad, me expulsa porque supuestamente le empujo y es algo que no me creo porque solo le puse la mano encima. Puede haber un contacto abajo le dicen desde el VAR. Lo que más me jode es que por ese contacto no hubiera pitado el penalti, lo hubiese pitado por un agarrón que nunca ocurrió. Falta saber si ese contacto es suficiente. Es él el que busca el contacto. No le hago nada para que sea penalti. No le empujo", afirma tajante Gayà que no entiende la decisión del colegiado. Además hace una reflexión sobre la herramienta VAR no muy positiva.

"El VAR llegó para situaciones muy claras. No lo veo para situaciones interpretables porque entonces es más importante el que está en el VAR que cualquier otro", afirma contundente.

La preparación del partido

Gayà insistió en las "buenas sensaciones" del equipo, en el gran "trabajo defensivo" y en que el conjunto ché "estuvo muy bien". Todo grandes referencias al partido de hoy del capitán valencianista que prefiere no hablar de los líos del despacho y de su renovación. El futbolista tiene contrato hasta 2023 y tras las salidas de grandes estandartes valencianistas, en la afición ché existe la preocupación de no poder contar con su capitán más allá de su contrato:"¿Mi renovación? Mi objetivo es quedarme, sí"

Y respecto a los refuerzos en el mercado invernal lo tiene claro y no vería mal algunas caras nuevas: "Confío en la gente que está aquí pero cualquier jugador que venga a sumar lo vería espectacular", sentenció.