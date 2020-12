"Con él en condiciones, es candidato a Champions": Álvaro Benito destaca la pieza diferencial del Real Madrid

Repuesto a su semana más crítica, el Real Madrid afronta la visita a Eibar con el alivio de haber vencido en sus últimos cuatro compromisos. La última versión del equipo de Zinedine Zidane invita a los suyos a la esperanza y en esta ola se ha subido también Álvaro Benito en el tramo final de Carrusel Deportivo. Para el exfutbolista, el actual es el mejor momento del curso para los blancos.

"Ha supuesto un salto cualitativo. El Real Madrid ha demostrado que puede rendir a un gran nivel", comentó, además de admitir que "no es casualidad, lo difícil es mantenerlo". Favorecido por la ligereza del calendario que les ha permitido resarcirse con tanta rapidez, el cuadro merengue vuelve a ser para Benito "candidato a todo": "Imaginándome a un Real Madrid así con Hazard en condiciones es candidato a Champions", insiste.

Precisamente el belga sigue siendo noticia por sus ausencias de las convocatorias. "A veces es un enigma el por qué jugadores se empiezan a lesionar", apuntó el exmadridista, que quiere ahuyentar cualquier presión hacia el extremo. "Lo más importante es la cabeza del futbolista, que él se sienta sin miedo y el equipo lo necesita. Si llega a su mejor nivel, siempre ha sido un jugador estratosférico", explicó, zanjando cualquier duda en cuanto a su figura al asegurar que "en absoluto le queda grande esta camiseta".

El 'nuevo' Karim Benzema

Buena culpa de esta mejoría es el paso adelante que ha dado Karim Benzema en las últimas temporadas. "Es un futbolista que se ha molestado en mejorar a pesar de que tenía la carrera ya hecha. Ya ha ganado títulos, ya tiene la hucha llena y aun así ha encontrado la motivación para convertirse en un mejor futbolista", resaltó el exjugador, poniendo sobre la mesa el hecho de que "sin Cristiano Ronaldo se ha convertido en un jugador más completo". "Se ha convertido en el mejor cabeceador de Europa después de Lewandowski", añadió, encantado con el rendimiento del '9'.

A escasos once días del fin de año, el mayor quebradero de cabeza del madridismo sigue siendo el estado en pausa de las renovaciones de Sergio Ramos, Luka Modric y Lucas Vázquez. Los tres pueden negociar para marcharse gratis a partir de enero y, si bien Álvaro Benito considera que no hay ningún tipo de duda sobre la valía de los dos primeros, sobre el último rompió una lanza a favor. "El rendimiento es en el campo y ahí se lo está ganando. Estos futbolistas que han demostrado un rendimiento tan bueno son baratos. Desde fuera me parece que el rendimiento esta siendo extraordinario.