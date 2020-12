'Soul', la nueva obra maestra de Píxar que se aleja del público infantil

El gran estreno de Pixar llega en Navidad, pero no a los cines, como suele ser lo habitual en una película de estas características, sino directamente a la plataforma de su compañía, Disney Plus. "Hicimos esta película para que se viera en la gran pantalla. Durante la pandemia, de hecho, tuvimos que terminar la película en casa, pero algunos de nosotros al final, tuvimos incluso permiso para ir a trabajar y poder acabar con la idea de que se estrenara en cines, porque esperábamos que la gente la viera así", reconoce Pete Docter, director de película y director creativo de Pixar Estudios en una entrevista en la Cadena SER.

"Somos afortunados de tener la opción de estrenar en Disney Plus, para que la gente pueda ver la película al menos. Y sí, claro, yo espero que en un futuro se pueda ver en la película, para llegar a algunos detalles que están en la película y que se ven en un cine", añadía Docter, quien es además, creador de títulos tan importantes para la marca como Up, Monsters o Del revés… precisamente Soul tiene mucho de esta última película, que da un salto más de madurez y se aleja del mundo más infantil. "Una de las mejores cosas de Pixar es que no subestima a los niños. Es entretenimiento hecho por adultos que creen que los niños no se merecen que el contenido que les demos sea estúpido", afirmaba Kemp Powers, codirector de la película.

Es la primera cinta de Pixar protagonizada por un personaje negro, un profesor de música que sueña con triunfar en el jazz, y justo cuando está a punto de tener la gran actuación de su vida, sufre un accidente en las cales de Nueva York y muere. En el más atrás, que es una especie de purgatorio donde las almas esperan lograr pasar al más allá, conoce a un alma en pena, con la que tratará de recuperar su vida, volviendo a la tierra para poder tocar en ese concierto que tanto desea… y ahí empiezan los enredos.

Soul habla de la muerte, de la vida, de las despedidas y de cómo la obsesión por el éxito, el dinero y los desvelos diarios no vale de nada; simplemente disfrutar del momento, los amigos y la familia… algo que conecta con este momento que vivimos con el coronavirus haciéndonos replantarnos toda una forma de vida.

"Es curioso, porque nosotros queríamos hacer una película sobre la vida. Investigamos y pusimos en común algunas ideas de cómo vivir bien, qué cosas importan en la vida, cómo deberíamos vivir. Creo que me pilló en medio de una crisis de mediana edad, planteándome cosas como en qué estaba haciendo con mi vida, en qué quería gastar el tiempo. Así que utilizamos la discusión entre los dos personajes para explorar eso, en convencerse uno al otro de aprender qué cosas son las necesarias en una vida. La gente dice que ahora la película tiene un significado muy especial, pero lo cierto es que concebimos ya esta idea hace tiempo, cuando el mundo era un lugar muy diferente", explica Docter.

Tina Fey y Jamie Foxx ponen las voces a los dos protagonistas, también escuchamos a la legendaria actriz Angela Bassett. Soul tiene, además, una espectacular banda sonora firmada a tresbandas con Jonathan Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross.

En lo visual, hay una mezcla entre el prodigio técnico que siempre ha sido marca de la compañía, y la animación tradicional de toda la vida. Tonos fríos de ese "más atrás", contrastan con los colores y el realismo de las escenas neoyorquinas. Y de fondo, la búsqueda de los sueños, de no renunciar a ellos, pero tampoco a la vida real.