Las preguntas canallas: "¿Si Casillas era el topo? El mayor topo estaba en el cuerpo técnico de Mourinho"

La jornada 14 de la Liga Santander queda marcada por las victorias del Real Madrid y Atlético de Madrid y un nuevo pinchazo del FC Barcelona que sigue demostrando su irregularidad en el campeonato doméstico. Con polémica arbitral en los tres encuentros, los conjuntos madrileños se ponen con una ventaja de +8 puntos, para tristeza de la afición culé. Por otro lado, las palabras de Florentino Pérez respecto a las Superliga europea y al diferente tratamiento al Real Madrid respecto al resto de equipos también marcaron muchas de las preguntas canallas del Carrusel Deportivo.

¿Quién es mejor dirigente: Florentino o Tebas?

Julio Pulido: "No me gustan ninguno de los dos, pero si me tengo que quedar con uno es con Tebas".

¿Cuánto de cerca está la Superliga Europea de la que hablado Florentino?

Mario Torrejón: "Está muy cerca, cerquísima la Superliga Europea. Para empezarla a partir de 2022 o 2024 máximo".

Mourinho dijo que llevó a la "guerra" al Real Madrid, ¿Mourinho funcionó como criptónita de Guardiola?

Jesús Gallego: "Cuando Mourinho llegó al Madrid, el equipo llevaba años fuera de octavos, él consiguió que el equipo compitiera. Equivocándose mucho, pero lo hizo competir de una manera que no competía".

¿Había algún topo en el vestuario en el Real Madrid en la época de Mourinho?

Antón Meana: "Topo, ninguno, pero por suerte las filtraciones eran continuas. La mayoría eran del cuerpo técnico de Mourinho. La mayor mentira que viví la filtró un miembro del cuerpo técnico de José Mourinho, fue cuando Di María no estaba preparado para un Clásico y dijeron que estaba listo"

Pulido: "Todo ello con el respeto de la zona noble del Madrid".

¿Es una provocación de Joan Laporta el cartel desplegado cerca del Bernabéu? ¿Lo sería si lo hiciera Florentino cerca del Camp Nou?

Jordi Martí: "Forma parte de los pellizcos del fútbol, no es provocación Laporta ni de Florentino cerca del Camp Nou".

¿Cuál será el nombre de la estrella de estas elecciones? ¿Un jugador?

Marcos López: "Ganará alguien con un gran nombre de proyecto".

¿Estás narrando los últimos partidos de Messi en el Barcelona?

Lluis Flaquer: "Me estoy haciendo la idea de que sí".

¿Debería vender el Atlético a Saúl si le llega una buena oferta?

Pablo Pinto: "Si Saúl quiere sí. Más de 100 millones por el jugador del Atlético, por 80 no lo vendo".

¿Quién marcará más goles: Benzema o Luis Suárez?

Tala: "Luis Suárez marcará más goles que Benzema".

¿Crees que hay visos de que el VAR vaya a ser mejor en 2021?

Itu: "No hay previsiones de que el VAR vaya a ser mejor la temporada que viene. Os está ganando por aburrimiento".

¿Debe el Real Madrid ceder a algún otro futbolista al Villarreal tras el tratamiento a Kubo?

Meana: "Al Villarreal, pero a Emery no, a ningún futbolista de talento joven".

¿Te reafirmas en que Boateng fue mejor que Ramos durante la temporada pasada?

Pablo Pinto: "Boateng y Marquinhos por delante de Sergio Ramos".

¿Llegará Xavi independientemente de quien gane las elecciones en el Barça?

Marcos López: "Xavi llegará, la pregunta es cuándo".