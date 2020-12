Este año hemos aprendido muchas cosas malas y algunas cosas buenas. Julio Ancochea, jefe de neumología del hospital La Princesa, cuenta en La Vanguardia que tienen a un paciente guitarrista que la Covid ha conectado 24 horas al día a una máquina de oxígeno. Y que estos días, con su hija, dio un concierto y cara de felicidad era un regalo. Las caras de felicidad se ponen muy baratas cuando la vida es muy cara. Esa frase de Ancochea, la de que "nosotros somos mejores que tú y que yo", es la lección fundamental de la crisis. En junio lo decía así Errejón en El País: "Lo siento: la suma de intereses particulares no da un interés general. Y el interés general no es lo que tú quieres, más lo que yo quiero, más lo que él quiere". Unas semanas después, Edu Galán a Buenafuente: "Lo mejor de ti siempre son los demás". Muchos hemos crecido con esa frase de Sartre según la cual "el infierno son los otros", y hoy sabemos que estamos vivos por los demás, nos cuidamos para cuidar a los demás, no queremos contagiarnos no para protegernos a nosotros, que también, sino para proteger a los demás. Nunca el individualismo y esa imagen tan publicitaria el hombre solo frente al mundo tuvo menos sentido que cuando la enfermedad le obligó a mirar a los lados para ver quien estaba a su lado.