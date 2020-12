Europa aísla al Reino Unido para intentar contener la nueva cepa del virus que dice el gobierno de Boris Johnson que está fuera de control. Como si fuera una metáfora del brexit, mientras el acuerdo para la salida sigue sin llegar, el Reino Unido se queda solo y aislado y no por un desacuerdo comercial, si no en la lucha contra la pandemia, y esta nueva cepa del virus de la que todavía no se sabe casi nada.

Gran parte de Europa ha cerrado sus fronteras con Reino Unido, excepto España, que reclama una respuesta unitaria de la UE, mientras que, como única medida, dice que reforzará el control de las PCR de lo viajeros que entren con origen en ese país. O el Gobierno español no quiere caer en el alarmismo, o acabaremos haciendo lo que hacen los demás, pero más tarde, con las consecuencias que esto pueda tener.

Ya hace tiempo que dejamos de entender casi nada que tenga que ver con el virus o con la gestión de la pandemia, pero no deja de ser sorprendente que, mientras todo el mundo cierra fronteras, en España las dejamos abiertas, o que mientras media Europa ha vuelto a encerrase en sus casas, aquí se celebren conciertos multitudinarios, aunque a la mesa, por Navidad, solo se puedan sentar seis personas y mejor si son convivientes.

Asociada al COVID19 hay otra patología que algunos científicos han calificado ya de fatiga pandémica, el cansancio de buena parte de la gente por la incertidumbre y la falta de expectativas, la falta de respuesta a la pregunta de cuando acabará esto. La llegada de la vacuna parece el principio del fin, aunque entre el principio y el fin tenga que pasar todavía mucho tiempo, y en este tiempo pueden aparecer todavía muchos contratiempos, demasiados. Y el primero puede ser la aparición de esta nueva cepa.