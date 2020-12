Reyes Maroto: "Es el momento de que se pongan en marcha todos los incentivos para la hostelería"

El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas de apoyo al turismo, la hostelería y el pequeño comercio, entre ellas una rebaja de los alquileres y ayudas fiscales, un "ambicioso" plan con un impacto estimado de unos 4.220 millones de euros. Unas medidas que ha presentado este martes en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros la titular de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha considerado que estos sectores merecen una especial protección debido a su impacto en la economía y en el empleo hasta que puedan recuperar su actividad con normalidad una vez superada la crisis sanitaria. Hemos hablado en 'Hora 25' con Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Plan para la hostelería

Es muy legítimo todo lo que reclama el sector. He estado hablando con muchos interlocutores. Me he reunido con mucha gente para determinar la eficacia de este plan. Mucha gente se va a beneficiar de este plan.

Las CCAA han desplegado también distintas ayudas en el marco de sus competencias. Nosotros queremos conocer también cuáles son las medidas de las CCAA. Es el momento de que se pongan en marcha todos los incentivos para el sector. Siempre he dicho que la mejor medida es no tener que intervenir.

Nosotros hemos ya ayudado a las CCAA, no solo con el fondo COVID, sino quitando el techo de gasto para que se endeuden. Cada CCAA tiene un modelo productivo. La solución hay que darla desde las tres administraciones. Hay que dar una respuesta coordinada. Los 4.200 millones se suman a más esfuerzos económicos. Se le puede exigir más al Gobierno, pero lo importante es no dejar a nadie atrás.

Esperemos que podamos reforzar sectores vulnerables y que todas las administraciones tenemos la necesidad de responder.

Los alquileres y la reducción de cuota

Yo destacaría una medida que atiende justo al problema que me está planteando. A los pequeños arrendadores les hemos dado un incentivo fiscal. Yo destacaría esta medida porque es la que va a llegar a más comercios, bares y restaurantes. El arrendador se lo va a desgravar en el IRPF, no empresas. Damos una respuesta integral a un problema que tienen los inquilinos con el precio de los alquileres que pagan. Por ejemplo el ocio nocturno, pero también otros locales. Hay mucha asimetría.

Damos un horizonte hasta el estado de alarma, pero con voluntad de no dejar nadie atrás. La vacunación nos da una perspectiva distinta. Los presupuestos también son una buena noticia porque nos permite hablar de recuperación.

Los datos nos darán la certeza, pero inmunizar a una parte de la población es buena noticia. Estamos sentando las bases para recuperar el crecimiento.