De nuevo la doble pantalla: ilusión contra preocupación, suerte frente a temor, números al azar, contrastando con cifras previsibles. Superación de coronavirus, compensada con premios de lotería. Los ejemplos impactan la actualidad porque nunca en un día como hoy, 22 de diciembre, habíamos vivido todos sensaciones parecidas y contrapuestas y de manera generalizada, casi universal me atrevería a decir, doble impacto para la misma sociedad.

Sí que había una tendencia comprobada a ver sonreír miradas anteriormente castigadas, por desastres naturales de manera muy especial. Pero el protagonismo de una pandemia era una posibilidad impensable y una probabilidad remota, tan incierta como el cero coma cero cero cero cero uno por ciento de quienes hoy han visto que el bombo giraba a su favor y le sonreía. Y ahora, tras las anécdotas al resto ya sólo nos quedan los números para el contagio, a la espera de saber si la nueva cepa los va a acelerar como parece. No dejemos, pues, que nos domine ni el desánimo ni la incertidumbre, aunque tengamos decimos para ello y cumplamos con nuestras obligaciones fruto de nuestra responsabilidad, para evitar que del bombo del riesgo salga la bola que no queremos. Y será más difícil que esto suceda si no lo buscamos, si no compramos las participaciones que regalan los imprudentes y desaprensivos. Navidad no es un sorteo, aunque en esta Navidad se sorteen muchos contagios. Enhorabuena hoy a los premiados y suerte, mucha suerte a todos los demás.