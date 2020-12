Gracia y justicia

Hay algo en los indultos de los presos independentistas facilísimo y, al mismo tiempo, impredecible. Lo primero ateniéndonos a la justicia, lo segundo a la política. Es decir, pocas cosas más fáciles de resolver que el indulto de unos políticos cuyo lema más famoso es el "lo volveremos a hacer". De hecho, pocas cosas más sencillas que no pretender acogerse a un mecanismo de gracia del Estado español por parte de unos políticos que se dicen predestinados a combatirlo; si te acoges a la gracia, de alguna forma te acoges a la rendición. En 1993 Tomás y Valiente escribió un artículo en El País y en ese artículo decía: "En la exigencia del arrepentimiento no hay que ver una voluntad legal de humillar al vencido, que siempre tiene a su alcance la posibilidad de, si no quiere solicitar el indulto ni mostrar arrepentimiento, cumplir la condena. Se trata de un requisito de garantía respecto al comportamiento futuro del recluso". Y es obvio que esto va más del futuro que del pasado.