La fiebre de las PCR antes de Navidad: colas frente a laboratorios, certificados falsos y auto-test dudosos

Quedan pocas horas para compartir mesa y mantel en Nochebuena, en una cena con menos familiares, con mascarillas y ventanas abiertas. Para reforzar esa sensación de seguridad y minimizar riesgos, se ha disparado la demanda de pruebas que detecten el virus o que confirmen que no tenemos el virus.

"Respecto al mes pasado, la demanda de pruebas ha subido un 400%", explica Enrique de Hoyos, médico, director y administrador de Clínicas Medicentro. En sus clínicas de Madrid, están detectando un 10,5% de positivos y comunicar el resultado no es fácil: "En muchos casos no es dejar de ir a una cena. Es no poder viajar a ir a ver a la familia. Por ejemplo, el otro día una mujer latinoamericana dio positivo. No va a poder ir a visitar a su familia. Ni ella, ni sus dos hijos".

Esta demanda también encuentra respuesta en internet, pero con nulas garantías. Se pueden encontrar test de autodiagnóstico no homologados y certificados falsos de PCR negativas sin necesidad de hacerse ninguna prueba. La Policía Nacional ya ha detenido a una mujer que los vendía a cuarenta euros para personas que lo necesitaban para trabajar o para viajar al extranjero. Marcos Moreno, portavoz de la Policía Nacional, advierte que tanto quien lo vende como quien lo compra comete dos delitos: falsedad documental y delito contra la salud pública.

A principios de mes, llegaron a las farmacias españolas los test de autodiagnóstico. Se venden sólo si los prescribe el médico y el Ministerio de Sanidad los desaconseja. Pilar Aparicio, directora de Salud Pública, advierte:

Cualquier persona que tenga síntomas o que sea contacto estrecho de una persona con síntomas tiene que ir a un centro de salud. Y le dirán cuándo tiene que hacerse la prueba o mientras tanto hacer cuarentena.

Recomendamos que no se prescriban los test de anticuerpos para autodiagnóstico. Es cierto que están autorizados por la UE, pero nunca van a indicar la infección activa. Siempre hay que tomar todas las medidas de protección individual. Pero no los podemos prohibir.

Es un test válido, puede detectar los anticuerpos. Pero aunque si son positivos no garantizan que seamos inmunes y si son negativos no nos está diciendo que tenemos en ese momento una infección.

Desde la AEMPS diariamente se están controlando estas páginas web y se están cerrando. Es difícil cerrar el mercado. No hay ninguna prueba, ni siquiera los test de antígenos.

Sobre la vacunación

El número de dosis se está discutiendo. La UE quiere hacer un reparto muy equitativo, nosotros también queremos ajustarnos a eso. Nos va a pillar preparados porque llevamos mucho tiempo trabajando con las CCAA. Todavía estamos ajustando la cantidad de vacunas.

El reparto es equitativo. Hemos hecho pública nuestro plan de campaña de vacunación. Saben que los primeros son las personas que viven en residencias, personal sociosanitario, personal sanitario y personas grandependientes.

Cada CCAA tiene que ver cada casuística. Cada una tiene que ver en cada uno de los centros cómo vacuna. Tenemos la experiencia de otras campañas de vacunación. Tenemos esa experiencia y toda esa trayectoria.

La evolución de la pandemia

Nos enfrentamos a un gran reto. Vamos a vacunar en un tiempo récord a una parte importantísima de la población. Es una experiencia nunca hecha. A medida que aumente esa vacunación. Es importante para nosotros que con vacuna o sin vacuna se tomen las medidas necesarias. Las medidas de protección deben desarrollarse igual.