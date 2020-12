"No lo han hecho bien ahí": Mijatovic señala el punto débil de la planificación del Real Madrid

El Real Madrid comenzó el encuentro liguero ante el Granada con un par de tropiezos defensivos. Los jugadores del conjunto nazarí aprovecharon el caos blanco para amenazar la portería de Courtois en los primeros minutos.

Pedja Mijatovic, exjugador blanco y exdirector deportivo del Real Madrid, destacó la importancia de Casemiro.

"Normalmente todos los clubes tienen como mínimo dos jugadores porp puesto. Pero es verdad que esta idea, en época de fichajes, se puede complicar. El Madrid no lo ha hecho bien en esta posición", comenzó a explicar en Carrusel Deportivo.

"Cuando no está Casemiro, no hay nadie para esa posición. Supongo que en enero se buscará a alguien. El Madrid tiene aquí un jugador muy importante, pero no tiene otro. Se ha intentado con Kroos, con Valverde, con Modric... Pero nadie lo hace tan bien como Casemiro", concluyó.